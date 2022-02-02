Kaan Yıldırım'ın yeni aşkı çok konuşulacak! Hadise'nin açtığı yaraları bakın kim sarıyor

Kaan Yıldırım'ın yeni aşkı çok konuşulacak! Hadise'nin açtığı yaraları bakın kim sarıyor

Ünlü şarkıcı Hadise ile yaşadığı aşkla gündeme gelen oyuncu Kaan Yıldırım hakkında bomba bir aşk iddiası ortaya atıldı. İddiaları güçlendiren detay ise Yıldırım'ın ünlü fenomeni takip etmesi oldu.

Ünlü şarkıcı Hadise ile oyuncu Kaan Yıldırım, evlilik yolunda giden 1.5 yıllık ilişkilerini geçtiğimiz haziran ayında ani bir kararla noktalamıştı.

Hadise, ayrılığın hemen ardından iş insanı Mehmet Dinçerler'le aşk yaşamaya başlarken Kaan Yıldırım, kendi köşesine çekilmiş ve işleriyle uğraşmıştı.

Hadise ile yaşadığı aşkla uzun süre magazin gündemini meşgul eden oyuncu ile YouTube'da yayınladığı makyaj videolarıyla ünlenen Danla Bilic hakkında çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

YUSUF ENGİN'DEN AYRILDI

Ünlü fenomen Danla Bilic, Berat Demir ile yollarını ayırdıktan sonra Poyraz Teoman'la yeni bir aşka yelken açmıştı.

Ardından Yusuf Engin'le birliktelik yaşamaya başlayan sosyal medya fenomeni, aradığı mutluluğu yine bulamadı.

27 yaşındaki fenomen, geçtiğimiz günlerde iş insanı Yusuf Engin ile ilişkisini noktaladı. Sessizliğini koruyan çift, sosyal medyada birbirlerini takipten çıktı.

"DEDİKODULAR VAR, DUYDUM"

Yorumcu koltuğunda Seren Serengil, Arto Dalga ve Bircan Bali'nin oturduğu Söylemezsem Olmaz programında, Kaan Yıldırım ile Youtuber Danla Bilic'in aşk yaşadığı iddiası gündeme geldi.

Bircan Bali, canlı yayında, ''Hadise'nin eski sevgilisi Kaan Yıldırım ile Danla Bilic'in sosyal medya hesabından takipleşmeleri dedikoduları beraberinde getirdi. Dedikodular var, duydum. Çok da yakışıyorlar.'' açıklamasında bulundu.

Bircan Bali'nin ortaya attığı iddia magazin dünyasına bomba gibi düşerken ikiliden konuya ilişkin bir açıklama henüz gelmedi.