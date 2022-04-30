'Kaburgaların sayılıyor' Şevval Şahin boynundan göbeğine kadar inen dekoltesiyle poz verdi

'Kaburgaların sayılıyor' Şevval Şahin boynundan göbeğine kadar inen dekoltesiyle poz verdi

Miss Turkey güzeli Şevval Şahin, sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini ekledi. Peş peşe kareler paylaşan Şahin'in mor dekoltesi elbiseli pozları olay oldu.

Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin, kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

Hakan Sabancı ve Yiğit Marcus Aral krizinin ardından bekarlığın tadını çıkaran Şahin, sosyal medyayı aktif kullanmaya devam ediyor.

Fiziğini gözler önüne seren kareleriyle Instagram'a damgasını vurmayı başaran 22 yaşındaki Şahin, tarzıyla dikkat çekiyor.

6 yaşında Londra'ya taşınan ve Doğu Londra Üniversitesi Moda İşletmesi Bölümü'nü bitiren Şahin'in kıyafet seçimleri oldukça iddialı bulunuyor.

Modellik yapan ve sık sık yurt dışı seyahatleri gerçekleştiren Şahin, soluğu İspanya'da aldı.

Fizik şov

İbiza tatilinden paylaşımlar yapan ünlü model, son pozlarıyla sosyal medyayı adeta salladı.

Mor elbisesiyle kamera karşısına geçen Şevval Şahin, dekolteden yine vazgeçmedi.

Boynundan göbeğine kadar inen dekoltesiyle fiziğini gözler önüne seren Şahin, takipçilerinden beğeni aldı.

Zayıflığı dikkat çeken güzel model, kilosunun normal olduğu ve böyle mutlu hissettiğini dile getirmişti.