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- Kabus yaşadı! Gönül Dağı'nın Serdar'ı Utku Ateş'in başına gelenler...
Kabus yaşadı! Gönül Dağı'nın Serdar'ı Utku Ateş'in başına gelenler...
Gönül Dağı dizisindeki Serdar karakteriyle hafızalarda yer alan oyuncu Serdar Utku Ateş, gece yarısı gasbedildi. Ateş'in otomobilini soyan hırsızlar, oyuncunun eşyalarını çalıp kayıplara karıştı.
- Haber Merkezi
- 28.02.2022 - 19:35
'Ege'nin Hamsisi', 'Erkenci Kuş' gibi başarılı yapımlarda rol almış genç oyuncu Utku Ateş'ten hayranlarına kötü haber geldi.
Son olarak "Gönül Dağı" dizisinde Serdar karakterini oynayan Utku Ateş'in vedası seyircileri üzerken, genç oyuncunun gasbedildiği öğrenildi.
31 yaşındaki başarılı oyuncu, hırsızların kurbanı oldu.
OTOMOBİLİ GASBEDİLDİ
Ünlü oyuncunun Şişli'de bulunan otomobilin camını kıran kimlikleri belirsiz hırsızlar, Ateş'in arabasının konsolunu ve özel eşyalarını çaldılar.
Olay sonrası hemen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden Utku Ateş, polis merkezine başvuruda bulundu ve hırsızlardan şikayetçi oldu.
SORUŞTURMA AÇILDI
Ateş'in ifadesinin ardından, yaşanan olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.