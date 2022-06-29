Kaçış 3.bölüm ne zaman yayınlanacak? Disney Plus'ın ilk Türk dizisi..

Kaçış 3.bölüm ne zaman yayınlanacak?İşte cevabı..

Disney Plus'ın ilk Türk dizisi olan Kaçış'ın 3. bölümü bugün yayınlandı.Başrollerini Engin Akyürek ve İrem Helvacıoğlu'nun paylaştığı dizi ilk 2 bölümüyle izleyenleri meraklandırmıştı.

Savaş muhabiri olmak için savaş bölgesine giden 5 gazetecinin esir alınmasını konu alan Kaçış her bölümde farklı bir heyecana sahne oluyor.

Kaçış yeni bölümleri her hafta çarşamba günü Disney Plus'ta izleyiciyle buluşuyor..