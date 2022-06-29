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- Kaçış 3.bölüm ne zaman yayınlanacak? Disney Plus'ın ilk Türk dizisi..
Kaçış 3.bölüm ne zaman yayınlanacak? Disney Plus'ın ilk Türk dizisi..
Kaçış 3.bölüm ne zaman yayınlanacak?İşte cevabı..
- Haber Merkezi
- 29.06.2022 - 15:35
- Güncelleme : 29.06.2022 - 15:37
Disney Plus'ın ilk Türk dizisi olan Kaçış'ın 3. bölümü bugün yayınlandı.Başrollerini Engin Akyürek ve İrem Helvacıoğlu'nun paylaştığı dizi ilk 2 bölümüyle izleyenleri meraklandırmıştı.
Savaş muhabiri olmak için savaş bölgesine giden 5 gazetecinin esir alınmasını konu alan Kaçış her bölümde farklı bir heyecana sahne oluyor.
Kaçış yeni bölümleri her hafta çarşamba günü Disney Plus'ta izleyiciyle buluşuyor..