Kaçmaya çalıştı ama nafile! Defne Samyeli kendisinden 9 yaş küçük sevgilisiyle fena yakalandı

Sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla adından söz ettiren Defne Samyeli'nin kendisinden 9 yaş küçük bir iş insanıyla aşk yaşadığı iddia edilmişti. Samyeli ve yeni sevgilisi ilk kez görüntülendi.

Eski spiker, şimdilerde ise oyuncu ve şarkıcı kimliğiyle ön planda olan Defne Samyeli, yıllar geçse de güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen ünlüler arasında yer alıyor.

Kusursuz fiziğiyle adeta genç kızlara taş çıkaran 49 yaşındaki Defne Samyeli, sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde kendine yer buluyor.

Bir süre önce sahnelere geri dönen Samyeli, sesinin yanı sıra cesur sahne kıyafetleri ile de adından söz ettirmeyi başarıyor.

Derin ve Deren adında iki genç kızı olan Samyeli'nin kendisinden 9 yaş küçük iş insanı Onur Arıkan ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti.

YAKALANDILAR

Defne Samyeli ile üç ayı aşkın süredir birlikte olduğu iddia edilen sevgilisi Onur Arıkan'ın aşkı resmen belgelendi.

Her defasında görüntülenmekten son anda kurtulan ünlü şarkıcı, bu kez yakayı ele verdi.

Gazete Magazin'de yer alan habere göre; Onur Arıkan, önceki gün Samyeli'nin sahne aldığı mekana geldi.

Samyeli, gece boyunca sevgilisinin gözlerine bakarak şarkılar söyledi.

ÖZEL HAYATIYLA İLGİLİ SORULARI CEVAPSIZ BIRAKTI

Birlikte görüntülenmek istemeyen ikili, kapıda basın mensuplarının olduğunu duyunca mekandan ayrı ayrı çıktı.

Samyeli, basın mensuplarının "Onur Arıkan ile aşk haberleriniz çıkmıştı, bugün de sizi izlemeye geldi. Hayırlı olsun, yeni ilişkiniz hakkında neler söylemek istersiniz?" sorusuna, "Özel hayatımla ilgili konuşmayacağım" diyerek uzaklaştı.

Onur Arıkan'ın ise gece sonunda bir kadın ile taksiye binerek, başka bir mekanda eğlencesine devam etmiş izlenimi vermeye çalışması dikkat çekti.

ONUR ARIKAN KİMDİR?

Cem Yılmaz ve Serdar Bilgili'den sonra Defne Samyeli'nin kalbine girmeyi başaran Onur Arıkan, bir iş insanıdır.

40 yaşındaki Onur Arıkan, kumaş üretimi yapan köklü bir aile şirketinin yöneticilerindendir.