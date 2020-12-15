Kader Ajanları filmi konusu nedir? Kader Ajanları oyuncu kadrosu ve özeti..

Televizyonda yayınlanacak olan Kader Ajanları filminde kimler oynuyor ve konusu ne soruları izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte ABD yapımı Kader Ajanları filmine dair detaylar...

Kader Ajanları ünlü bilimkurgu yazarı Philip K. Dick’in bir öyküsünden uyarlanan konusuyla bu akşam televizyon ekranlarına seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Philip K. Dick'in kısa öyküsünden uyarlanan Kader Ajanları, “Kaderimizi kim kontrol ediyor?” sorusunu ortaya atarak buna cevap arayan aksiyon-gerilim dolu bir hikayeyi anlatıyor.

KADER AJANLARI KONUSU NEDİR?

ABD senatosuna girecek olan hırslı politikacı David Norris daha önce tanıştığı hiçbir kadına benzemeyen, özel ve güzel dansçı Elise Sellas'la tanıştığında hayatının kökten değişeceğinin farkında değildir.

Ona âşık olmaya başladığını fark ettiği an, geçmişten geliyormuş izlenimi veren şapkalı gizemli adamlar çifti ayırmak ve aşklarını engellemek için karşılarına çıkarlar.

Sahip oldukları gizemli güçle David ve Elisa’nın bir araya gelmesine engel olmak için ellerinden geleni yapan bu adamların ısrarlı baskılarına rağmen vazgeçmeyen ve sevdiği kadınla birlikte olmak için ‘kader’ini karşına alan David, kendisi için çizilmiş yoldan saparak herşeyi tehlikeli atacağı bir yola girer.

KADER AJANLARI OYUNCULARI KİMLER?

Thomas Newman'in müziğini yaptığı Kader Ajanları filminin oyuncu kadrosunda Matt Damon, Emily Blunt, John Slattery, Anthony Mackie ve Terence Stamp yer alıyor.