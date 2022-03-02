Kaderimin Oyunu 11. bölüm 2. fragmanı: Nergis Cemal'e baba dedi, Mahir ve Helin her şeyi duydu!

Kaderimin Oyunu 11. bölüm 2. fragmanı: Nergis Cemal'e baba dedi, Mahir ve Helin her şeyi duydu!

Star TV'nin sevilen dizisi Kaderimin Oyunu'nun 11. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında, Nergis'in Cemal'e sarılıp baba dediği sırada, Mahir ve Helin'in her şeyi duyduğu görüldü.

Yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak'ın oturduğu, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı Star TV'nin sevilen dizisi Kaderimin Oyunu, sezonun en sevilen yapımları arasında yer alıyor.

Yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği, başrollerini Akın Akınözü, Öykü Karayel, Sarp Apak ve Meriç Aral'ın paylaştığı Kaderimin Oyunu dizisi, reytinglerde hatırı sayılır bir oran elde ediyor.

Her cuma seyirciyi ekran başına kilitleyen, bir aşk hikayesini ve intikamı konu edinen NGM Medya imzalı dizinin 11. bölüünden çarpıcı bir fragman daha yayınlandı.

Yeni bölüm fragmanında; oğlu Uğur'a araba çarptığını öğrenen Asiye'nin korku dolu bakışlarla söylediği ''Nasıl yapar böyle bir şeyi? Ne istedi oğlumdan ya?'' sözleri dikkati çekti.

Asiye ve Nergis, teselli bulmak için Cemal'e sarılırken Nergis, ''Baba lütfen bir şey olmasın kardeşime.'' dedi. Tam bu sırada hastaneye gelen Helin ve Mahir ise her şeyi görüp duydu.

Peki Uğur ölecek mi? Cemal'in Asiye'nin eski eşi olduğu ortaya çıkacak mı? İşte Kaderimin Oyunu 11. bölüm 2. fragmanı...

Kaderimin Oyunu 11. Bölüm 2. Fragman VİDEO