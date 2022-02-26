Kaderimin Oyunu 11. bölüm fragmanı: Helin arabayla Uğur'a çarptı, Cemal'in haykırışı yürek sızlattı!

Star TV'nin sevilen dizisi Kaderimin Oyunu'nun 11. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında, Helin'in arabayla geri giderken Uğur'a çarptığı görüldü. Cemal'in bağırışı ise yürekleri sızlattı.

Yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak'ın oturduğu, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı Star TV'nin sevilen dizisi Kaderimin Oyunu, yeni sezonun en sevilen yapımları arasında yer alıyor.

Yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği, başrollerinde Akın Akınözü, Öykü Karayel, Sarp Apak ve Meriç Aral'ın yer aldığı Kaderimin Oyunu dizisi, reytinglerde hatırı sayılır bir oran elde ediyor.

Her cuma seyirciyi ekran başına kilitleyen, bir aşk hikayesini ve intikamı konu edinen NGM Medya imzalı dizinin 11. bölüm fragmanı yayınlandı.

Fragmanda; Cemal'in Nedret'e söylediği, ''Ne kadar meraklıymışsınız kızınızı göndermeye.'' sözleri dikkati çekti.

Asiye'ye aşık olan Mahir, ''Asiye beni dokstu, arkadaşı olarak görüyor.'' deyip üzüldüğü görüldü.

Asiye ile konuşmak isteyen Helin, sinirli bir şekilde arabaya bindi ve geri geri giderken Uğur'a çarptı. Cemal'in ''Uğur!'' diye bağırması ise yürekleri sızlattı. İşte Kaderimin Oyunu 11. bölüm fragmanı...

Kaderimin Oyunu 11. Bölüm Fragman VİDEO