Kaderimin Oyunu 12. bölüm 2. fragmanı: Cemal, Asiye'yi öperken fena yakalandı!

Kaderimin Oyunu dizisinden yayınlanan son fragmanda; Cemal'in Asiye'ye karşı koyamadığı görüldü. Asiye uyurken odasına giren ve onu öpen Cemal, bu defa evde çalışan Gülsüm'e fena yakalandı.

NG Medya imzalı, ilk bölümü 3 Aralık 2021 tarihinde yayınlanan Kaderimin Oyunu, geçen zaman içerisinde izlenmesini artırdı.

Reytinglerde ilk 10 içerisinde yer alan ve hüzünlü bir aşk hikayesini anlatan dizide, oldukça tecrübeli isimler yer alıyor.

Bu isimler arasında Öykü Karayel, Akın Akınözü, Sarp Apak ve Meriç Aral bulunurken, Cemal ve Öykü'nün başından geçenler anlatılıyor.

Her bölümü farklı bir heyecana neden olan diziden yayınlanan son fragmanda; işlerin daha fazla karışmaya başladığı görüldü.

Asiye, Cemal'e daha çok sinirlenirken, "Hepimizi yalanlarla yaşamaya mecbur eden sensin. Ben senin için, senin yüzünden Mahir'e yalan söylüyorum." dedi.

Ancak Asiye'den vazgeçmeye niyeti olmayan Cemal o uyurken odasına girdi ve onu öperken Gülsüm'e yakalandı. İşte Kaderimin Oyunu 12. bölüm 2. fragmanı...

Kaderimin Oyunu 12. bölüm 2. fragmanı İZLE