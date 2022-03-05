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    Kaderimin Oyunu 12. bölüm fragmanı: Asiye'nin büyük sırrı ortaya çıkmak üzere!

    Kaderimin Oyunu dizisinin yayınlanan yeni fragmanında; Asiye'nin kazadan dolayı Helin'e ateş püskürdüğü, Nergis'in ise gittiği gece kulübüne polislerin geldiği görüldü.
    • Haber Merkezi
    • 05.03.2022 - 17:53
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    Kaderimin Oyunu 12. bölüm fragmanı: Asiye'nin büyük sırrı ortaya çıkmak üzere!

    Senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak'ın oturduğu, yapımcılığını ise Nazlı Heptürk'ün üstlendiği Kaderimin Oyunu, Cuma günleri ekranlara gelmeye devam ediyor.

    Akın Akınözü, Öykü Karayel, Sarp Apak, Meriç Aral, Kaan Çakır ve Esra Dermancıoğlu'nun yer aldığı dizi, reytinglerde hatırı sayılır bir oran elde ediyor.

    Bir aşk hikayesini ve intikamı konu alan dizinin yayınlanan yeni fragmanında; Asiye yaşanan kazadan dolayı Helin'e ateş püskürdü ve "Nasıl dikkat etmezsin." dedi.

    Helin neye uğradığını şaşırırken, hastaneden çıktıktan sonra yine Asiye'yle dertleştiği ve onun karşısında ağladığı görüldü.

    Nergis arkadaşlarıyla eğlenmeye gitti ancak işler sarpa sardı. Mekana gelen polis ekipleri kimlik kontrolüne başlayınca, Nergis için ipler kopma noktasına geldi.

    Cemal çocuklarının yanında olamamanın acısını çekerken, Mahir ise Asiye ve çocukları kaybetme noktasında. İşte Kaderimin Oyunu 12. bölüm fragmanı...

    Kaderimin Oyunu 12. bölüm fragmanı İZLE

    Kaderimin Oyunu 12. bölüm fragmanı: Asiye nin büyük sırrı ortaya çıkmak üzere! #1


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