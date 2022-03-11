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    Kaderimin Oyunu 12. bölüm ön izleme: Ben başkasına aşıktım Helin, o benim ışığımdı!

    Kaderimin Oyunu dizisinden yayınlanan ön izlemede; Cemal'in Helin'e söylediği sözler herkesi üzdü. İçini döken Cemal ağlayarak, "Ben senin yüzünden mutsuzum Helin" dedi .
    • Haber Merkezi
    • 11.03.2022 - 19:55
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    Kaderimin Oyunu 12. bölüm ön izleme: Ben başkasına aşıktım Helin, o benim ışığımdı!

    NG Medya imzalı, ilk bölümü 3 Aralık 2021 tarihinde yayınlanan Kaderimin Oyunu, bu akşam yeni bölümü ile seyirci karşısına çıkacak.

    Öykü Karayel, Akın Akınözü, Sarp Apak ve Meriç Aral'ın başrolünde yer aldığı diziden ön izleme yayınlandı.

    Yeni bölüm öncesi yayınlanan ön izlemede; Cemal ve Helin'in konağın bahçesinde konuştuğu Asiye'nin onları ise camdan izlediği görüldü.

    Cemal ağlamaya ve içini dökmeye başladığı Helin'e karşı oldukça kırıcı sözler söyledi ve onu şoke etti.

    Cemal'in, "Sen benim hayatımı mahvettin. Ben başkasına aşıktım Helin. Deli gibi aşıktım. O benim ışığımdı, nefesimdi" sözlerine Helin'in tepkisinin ne olacağı merak konusu oldu. Kaderimin Oyunu 12. bölüm ön izleme...

    Kaderimin Oyunu 12. bölüm ön izleme İZLE

     

    Kaderimin Oyunu 12. bölüm ön izleme: Ben başkasına aşıktım Helin, o benim ışığımdı! #1


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