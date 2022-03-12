Kaderimin Oyunu 13. bölüm fragmanı Gülsüm Asiye ve Cemal'in sırrını öğrendi, herkese anlatıyor!

Star TV'nin sevilen dizisi Kaderimin Oyunu'nun 13. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda; Asiye ve Cemal'in birbirine aşık olduğunu anlayan Gülsüm, öğrendiklerini herkese anlatmaya karar veriyor.

Yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak'ın oturduğu, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı Star TV'nin sevilen dizisi Kaderimin Oyunu, her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitliyor.

Yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği, başrollerinde Akın Akınözü, Öykü Karayel, Sarp Apak ve Meriç Aral'ın yer aldığı Kaderimin Oyunu dizisi, reytinglerde hatırı sayılır bir oran elde ediyor.

Her cuma seyirciyi ekran başına kilitleyen, bir aşk hikayesini ve intikamı konu edinen NGM Medya imzalı dizinin 13. bölüm fragmanı yayınlandı.

Fragmanda; Asiye'nin Cemal diye sayıkladığını duyan Gülsüm Asiye ve Cemal'in aşık olduğunu anlıyor. Mahir'e üzülen Gülsüm, ''Bu iş böyle yanınıza kalmayacak. Her şeyi anlatacağım.'' diyor.

Mahir, bu sefer Asiye ve çocuklarını bırakmama konusunda kararlıyken Nedret, Asiye'yi araştırmak için Amasya'ya gidiyor.

Amasya'ya ulaşan Nedret, emlakçı kadından Asiye'nin adam öldürdüğünü öğreniyor. İşte Kaderimin Oyunu 13. bölüm fragmanı...

Kaderimin Oyunu 13. Bölüm Fragman VİDEO

KADERİMİN OYUNU 12. BÖLÜM ÖZETİ

Helin'in geçmişindeki hamilelik yalanının ortaya çıkması ve Uğur'a çarpmasının etkileri gittikçe büyürken ona asıl darbe Cemal'den gelir.

Helin ve Cemal'in arasını düzeltmek için Mahir harekete geçer. Bu hamle Asiye ve Cemal'i zor duruma sokar.

Tüm bu yaşananların etkisiyle iyice sıkışan Asiye ise hislerini daha fazla içinde saklayamayacaktır.