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Kaderimin Oyunu 17. bölüm 2. fragmanı: Cemal'in gözyaşları Asiye'yi kalbinden vurdu!

Kaderimin Oyunu 17. bölüm 2. fragmanı: Cemal'in gözyaşları Asiye'yi kalbinden vurdu!

Kaderimin Oyunu'nun yayınlanan son fragmanında; Cemal ve Asiye'nin yakınlaşmaya başlaması herkesin dikkatini çekerken, Uğur ise babasının kim olduğunu öğrendi ve gözyaşlarına boğuldu.