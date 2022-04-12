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    Kaderimin Oyunu 17. bölüm 2. fragmanı: Cemal'in gözyaşları Asiye'yi kalbinden vurdu!

    Kaderimin Oyunu'nun yayınlanan son fragmanında; Cemal ve Asiye'nin yakınlaşmaya başlaması herkesin dikkatini çekerken, Uğur ise babasının kim olduğunu öğrendi ve gözyaşlarına boğuldu.
    • Haber Merkezi
    • 12.04.2022 - 21:08
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    Kaderimin Oyunu 17. bölüm 2. fragmanı: Cemal'in gözyaşları Asiye'yi kalbinden vurdu!

    NG Medya imzalı, ilk bölümü 3 Aralık 2021 tarihinde yayınlanan Kaderimin Oyunu, yeni bölümüyle devam ediyor.

    Başrollerinde Öykü Karayel, Akın Akınözü, Sarp Apak ve Meriç Aral'ın yer aldığı dizi, hüzünlü bir aşk hikayesini anlatıyor.

    Bir babanın çocuklarını terk ettikten sonra yaşanan olayları anlatan dizi, onların yeniden kavuşması ile heyecanını ikiye katladı.

    Başarılı oyuncuların hayat verdiği projenin yayınlanan son fragmanında ise Cemal ve Asiye'nin aşkının herkes tarafından öğrenildiği görüldü.

    Helin'in öğrenmesinden sonra iplerin koptuğunu söyleyen Cemal, Asiye'ye sarılarak ağlamaya başladı.

    Ablası ile sohbet eden Uğur ise babasının Cemal olduğunu öğrendikten sonra gözyaşlarını tutamadı. İşte Kaderimin Oyunu 17. bölüm 2. fragmanı..

    Kaderimin Oyunu 17. bölüm 2. fragmanı İZLE

    Kaderimin Oyunu 17. bölüm 2. fragmanı: Cemal in gözyaşları Asiye yi kalbinden vurdu! #1


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