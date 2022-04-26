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Kaderimin Oyunu 19. bölüm 2. fragmanı: Helin, Cemal ve Asiye'nin aşk yuvasında!

Kaderimin Oyunu 19. bölüm 2. fragmanı: Helin, Cemal ve Asiye'nin aşk yuvasında!

Kaderimin Oyunu dizisinin yayınlanan fragmanında; Helin'in her şeyi öğrendiği görülürken, Cemal ise Asiye'yi yeniden kazanma konusunda harekete geçti ve bir ev tuttu.