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    Kaderimin Oyunu 19. bölüm 2. fragmanı: Helin, Cemal ve Asiye'nin aşk yuvasında!

    Kaderimin Oyunu dizisinin yayınlanan fragmanında; Helin'in her şeyi öğrendiği görülürken, Cemal ise Asiye'yi yeniden kazanma konusunda harekete geçti ve bir ev tuttu.
    • Haber Merkezi
    • 26.04.2022 - 21:53
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    Kaderimin Oyunu 19. bölüm 2. fragmanı: Helin, Cemal ve Asiye'nin aşk yuvasında!

    NG Medya imzalı, ilk bölümü 3 Aralık 2021 tarihinde yayınlanan, başrollerinde Öykü Karayel, Akın Akınözü, Sarp Apak ve Meriç Aral'ın yer aldığı Kaderimin Oyunu devam ediyor.

    Hüzünlü ama güzel bir aşk hikayesini anlatan dizi, sosyal medya üzerinden sık sık gündeme getiriliyor.

    Reytinglerde hatırı sayılır bir başarı elde eden ve gelecek sezonda da ekrana gelmeye hazırlanan diziden yeni fragman geldi.

    Yayınlanan fragmanda; Asiye ve Cemal arasında olayların hızlandığı hatta Mahir'in kıskançlık dozunun arttığı görüldü.

    Cemal yeniden Asiye'yi kazanmak ve çocuklarıyla bir yuva kurmak isterken, Helin devreye girdi.

    Helin'in Asiye ve Cemal'in yeni evini görmesi işleri iyice karıştırırken, bundan sonra neler olacağı merak edilmeye başlandı. İşte Kaderimin Oyunu 19. bölüm 2. fragmanı...

    Kaderimin Oyunu 19. bölüm 2. fragmanı İZLE

    Kaderimin Oyunu 19. bölüm 2. fragmanı: Helin, Cemal ve Asiye nin aşk yuvasında! #1


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