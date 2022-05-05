Kaderimin Oyunu 20. bölüm 2. fragmanı: Cemal olayları yanlış anladı, Asiye perişan!

Kaderimin Oyunu dizisinin yayınlanan son fragmanında; Cemal'in yaptığı araştırmalar sonucu Asiye'nin katil olduğunu öğrendiği ancak olayları yanlış anladığı görüldü.

NG Medya imzalı, ilk bölümü 3 Aralık 2021 tarihinde yayınlanan dizinin başrollerinde Öykü Karayel, Akın Akınözü, Sarp Apak ve Meriç Aral yer alıyor.

Dramatik bir aşk hikayesini ve ihaneti konu alan dizi, Cuma günleri ekrana geliyor ve sosyal medyaya damga vuruyor.

Reytinglerde büyük başarılar elde edemeyen dizi, sosyal medya sayesinde gelecek sezonda da ekranda olacak.

Her bölümüyle farklı bir heyecan yaratan dizinin yayınlanan fragmanında; Cemal'in Asiye hakkında araştırma yaptığı görüldü.

Cemal yaptığı araştırmalar sonucunda Asiye'nin katil olduğunu öğrendi ancak aşık olduğu adamı öldürdüğünü düşündü.

Duydukları karşısında neye uğradığını şaşıran Asiye, gözyaşlarını tutamadı. İşte Kaderimin Oyunu 20. bölüm 2. fragmanı...

Kaderimin Oyunu 20. bölüm 2. fragmanı İZLE