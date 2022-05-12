Kaderimin Oyunu 21. bölüm 2. fragmanı: Asiye için yolun sonu, Cemal kaybetti, Helin zaten yıkık!

Kaderimin Oyunu 21. bölüm 2. fragmanı: Asiye için yolun sonu, Cemal kaybetti, Helin zaten yıkık!

Kaderimin Oyununun yayınlanan yeni fragmanında; Cemal'in boşanmak istediğini duyan Helin'in intikamını almak için Asiye'yi ihbar etmek üzere karakola gittiği görüldü.

NG Medya imzalı ve ilk bölümü 3 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan Kaderimin Oyunu, Cuma günleri ekrana geliyor.

Başrollerinde Öykü Karayel, Akın Akınözü, Sarp Apak ve Meriç Aral'in yer aldığı dizi, reytinglerde hatırı sayılır bir oran elde ediyor.

İkinci sezon için onay alan dizinin yayınlanan son fragmanı yine heyecanlı anlara sahne oldu. Dizinin yayınlanan son fragmanında; Asiye ve Cemal arasında iplerin iyice gerildiği görüldü.

Mahir, "Ben kazandım, sen kaybettin" diyerek Cemal'i kışkırtırken, Asiye ise gerçekleri öğrenmeye hakkının olmadığını söyledi.

Her şeyin sona erdiğini sanan Helin, Cemal'in boşanma istediği karşısında neye uğradığını şaşırdı.

İntikam almak için artık daha çok hırslanan Helin, Asiye'yi ihbar etmek üzere soluğu karakolda aldı.

Bundan sonra nelerin olacağını merak eden seyirciler, yeni bölüm iple çekmeye başladı. İşte Kaderimin Oyunu 21. bölüm 2. fragmanı...

Kaderimin Oyunu 21. bölüm 2. fragmanı İZLE