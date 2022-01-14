Kaderimin Oyunu bu akşam (14 Ocak) var mı, yok mu? İşte Kaderimin Oyunu yeni bölüm tarihi

Kaderimin Oyunu bu akşam (14 Ocak) var mı, yok mu? İşte Kaderimin Oyunu yeni bölüm tarihi

Star TV'nin sevilen dizisi Kaderimin Oyunu, geçtiğimiz hafta yeni bölümü ile ekrana gelmedi. Bu nedenle ''Kaderimin Oyunu yeni bölüm ne zaman, bu hafta var mı?'' sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

Yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün, yönetmenliğini Emre Kabakuşak'ın üstlendiği Star TV'nin sevilen dizisi Kaderimin Oyunu, sezonun en sevilen yapımları arasında yer alıyor.

Senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı, başrollerinde Akın Akınözü, Öykü Karayel, Sarp Apak ve Meriç Aral'ın yer aldığı Kaderimin Oyunu dizisini her bölümü sabırsızlıkla bekleniyor.

Oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkati çeken NGM Medya imzalı dizi, üvey annesi tarafından büyütülen Asiye ile Cemal'in hikayesini konu alıyor.

Her cuma seyirciyi ekran başına kilitlemeyi başaran dizi, geçtiğimiz hafta yeni bölümü ile değil özel bölümü ile ekrana geldi. Hal böyle olunca izleyiciler, Kaderimin Oyunu bu akşam var mı?'' sorusunu gündeme taşıdı.

Peki Kaderimin Oyunu bu akşam var mı, yok mu? Kaderimin Oyunu yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte Kaderimin Oyunu yeni bölüm tarihi...

KADERİMİN OYUNU BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

Cuma akşamları ekrana gelen Kaderimin Oyunu dizisi, 14 Ocak Cuma Star TV yayın akışında da yer almıyor. 14 Ocak Star TV yayın akışında saat 20:00'de Organize İşler 2: Sazan Sarmalı filmi yer alıyor.

Dizide Mahir karakterine hayat veren ünlü oyuncu Sarp Apak, koronavirüse yakalandı. Bu nedenle, Kaderimin Oyunu dizisinin yeni bölümü ertelendi.

KADERİMİN OYUNU YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yayınlanan yeni bölüm fragmanı ile Kaderimin Oyunu dizisinin yeni bölümünün ne zaman ekrana geleceği belli oldu.

Kaderimin Oyunu dizisi yeni bölümü ile 21 Ocak Cuma akşamı saat 20.00'de Star TV ekranlarında yayınlanacak.