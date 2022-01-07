Kaderimin Oyunu bu akşam yok mu, neden? İşte Kaderimin Oyunu yeni bölüm tarihi

Kaderimin Oyunu bu akşam yok mu, neden? İşte Kaderimin Oyunu yeni bölüm tarihi

Her cuma akşamı izleyicisiyle buluşan Kaderimin Oyunu dizisi, Star TV'nin bugünkü yayın akışında yer almadı. Peki Kaderimin Oyunu bu akşam neden yok, yeni bölüm ne zaman? İşte yeni bölüm tarihi...

Yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak'ın oturduğu, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı Star TV'nin sevlen dizisi Kaderimin Oyunu, yeni sezonun en sevilen yapımları arasında yer alıyor.

Yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği, başrollerinde Akın Akınözü, Öykü Karayel, Sarp Apak ve Meriç Aral'ın yer aldığı Kaderimin Oyunu dizisini her bölümü sabırsızlıkla bekleniyor.

Oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkat çeken NGM Medya imzalı dizi, üvey annesi tarafından büyütülen Asiye ile Cemal'in hikayesini konu alıyor.

Ancak her cuma seyirciyi ekran başına kilitlemeyi başaran dizi, 7 Ocak 2022 Star TV yayın akışında yeni bölümüyle değil özel bölümüyle yer aldı. Bunun üzerine ''Kaderimin Oyunu bu akşam yok mu?'' sorusuna yanıt aramaya başladı.

Peki Kaderimin Oyunu bu akşam yok mu, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte Kaderimin Oyunu yeni bölüm tarihi...

KADERİMİN OYUNU BU AKŞAM YOK MU, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yılbaşı tatili nedeni ile her sene diziler genellikle bir bölüm ara veriyor. Bu nedenle Kaderimin Oyunu dizisi de bu hafta yeni bölümü ile değil özel bölümüyle ekrana gelecek.

Kaderimin Oyunu dizisi, yeni bölümüyle 14 Ocak 2022 Cuma günü saat 20.00'de Star TV ekranlarında yayınlanacak.