Kaderimin Oyunu dizisi nerede çekiliyor? Kaderimin Oyunu konusu ve oyuncuları

Star TV'nin yeni dizisi Kaderimin Oyunu, 3 Aralık'ta ekran yolcuğuna başlıyor. Diziseverler, Kaderimin Oyunu nerede çekiliyor, konusu nedir ve oyuncu kadrosunda kimler var? sorularına yanıt arıyor.

Yeni sezonun başlamasıyla birlikte yepyeni ve birbirinden iddialı yapımlar, televizyon ekranlarında boy göstermeye devam ediyor.

Yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün, yönetmenliğini ise Emre Kabakuşak'ın üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı Star TV'nin yeni dizisi Kaderimin Oyunu, 3 Aralık Cuma akşamı ekran macerasına başlıyor.

Başrollerinde Hercai'nin yıldızı Akın Akınözü, Öykü Karayel, Sarp Apak ve Meriç Aral'ın yer aldığı NGM Medya imzalı Kaderimin Oyunu dizisi, üvey annesi tarafından büyütülen Asiye ile Cemal'in hikayesini konu alıyor.

Oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkat çeken dizi, ''Kaderimin Oyunu nerede çekiliyor ve konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var?'' gibi i sorularla araştırmaların odağına oturuyor. İşte Kaderimin Oyunu oyuncuları ve konusu...

KADERİMİN OYUNU OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Asiye – Öykü Karayel

Cemal – Akın Akınözü

Mahir – Sarp Apak

Helin – Meriç Aral

Zahide – Esra Dermancıoğlu

Harun – Müfit Karacan

Nedret – Ülkü Duru

Raci – Kaan Çakır

Nergis- Iraz Akçam

Uğur- Yıldırım Özcan

KADERİMİN OYUNU KONUSU

Genç yaşında iki çocuğuyla mücadele veren, tüm yoksunluğuna rağmen kendini çocuklarının mutluluğuna adayan, onlara hem anne hem de baba olan Asiye’nin hayatı, gözünden sakındığı kızı Nergis’in başına gelen felaketle tepetaklak olur.

Bunun üzerine kızını korumak uğruna, çocuklarıyla beraber dönüşü olmayan bir yolculuğa sürüklenen Asiye’nin yolu, kendilerine yardım eden hiç tanımadığı bir yabancı olan Mahir ile kesişir.

İnsani duygularla onlara yardımcı olan ve arabasına alan Mahir, verdiği bu kararla hem kendisinin hem de Asiye ve çocuklarının kaderini değiştireceğinden henüz habersizdir. Mahir sayesinde Demirhan Konağı'na sığınan Asiye için bu bir kurtuluş değil, yepyeni bir savaşın başlangıcıdır.

KADERİMİN OYUNU NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kaderimin Oyunu dizisi Amasya ve İstanbul'da çekiliyor. Çekimleri Amasya’da başlayan ve İstanbul’da devam edecek.