Kaderimin Oyunu Mahir'in gözünden sakındığı fenomen eşine bakın! Güzelliğini gören dilini ısırdı

Kaderimin Oyunu dizisinde hayat verdiği Mahir karakteriyle beğeni toplayan Sarp Apak'ın özel hayatı merak konusu oldu. Hakkında araştırma yapanlar, Apak'ın fenomen eşini görünce hayran kaldı.

Avrupa Yakası dizisinde hayat verdiği Anadolu Rock'çı Tanrıverdi rolüyle büyük bir üne kavuşan Sarp Apak, Kavak Yelleri dizisinde canlandırdığı Güven karakteriyle ününü perçinledi.

Ardından Yalan Dünya ve Jet Sosyete gibi dizilerdeki komedi rolleriyle karşımıza çıkan Sarp Apak, Star TV'de yayınlanan Kaderimin Oyunu dizisi ile ekranlara döndü.

Başrollerinde Öykü Karayel, Akın Akınözü ve Meriç Aral'ın yer aldığı dizide Mahir karakterine hayat veren Apak, başarılı oyunculuğuyla beğeni topluyor.

Oyunculuğunun yanı sıra karizmatikliğiyle de ilgi odağı olan Apak'ın özel hayatı merak ediliyor.

Özel hayatını basından uzak tutmaya çalışan başarılı oyuncunun fenomen eşini görenler ise hayran kalıyor.

YETENEĞİNİ ANNESİ FARK ETTİ

1981 yılında Diyarbakır'da dünyaya gelen Sarp Apak, 5 yıl Diyarbakır'da yaşadıktan sonra ailesinin memleketi olan Bursa'ya taşındı.

Küçük yaşlardan itibaren evin güldüren çocuğu olan ve yeteneği böylece ortaya çıkan Sarp Apak, üniversitede İşletme okumak istedi.

Ancak annesi, Apak'ın yeteneğinin farketti ve onu Güzel Sanatlar bölümüne yönlendirdi.

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'ni kazanan ve böylece oyunculuk serüveni başlayan Apak, okulu bitince İstanbul'a geldi.

SARP APAK'IN MASALSI EVLİLİĞİ

Kalbinin kapılarını kolay kolay kimseye açmayan Sarp Apak'ın kaderi, bir tweet ile değişti.

Sarp Apak, o zamanlar Twitter'in ünlü fenomenlerinden olan Bengisu Uzunöz'e buluşma teklifi etti.

Ancak Bengisu Uzunöz, Apak'ın gözler önünde bir isim olmasından endişe duyduğu için temkinli yaklaştı.

Başarılı oyuncu, yıllar sonra verdiği bir röportajda, ''Bengisu'nun peşinden çok koştum.'' diyerek bu aşk için ne kadar çaba sarf ettiğini dile getirdi.

Sarp Apak, ilk buluşmada görür görmez eşine aşık olduğunu ve hatta Bengisu Uzunöz'ün hayatını geçirmek istediği kadın olduğunu hissettiğini söyledi.

Apak'ı etkileyen şey ise Bengisu Uzunöz'ün hem güzel ve zeki hem komik bir kadın olmasıydı.

EŞİ GÜZELLİĞİYLE BÜYÜLÜYOR

Sarp Apak ve Bengisu Uzunöz çifti, 2018 yılında Barcelona'da dünya evine girdi. Çift, aynı yıl oğulları Güney'i kucaklarına aldı.

"O Tarz mı?" podcastleri ile tanınan Bengisu Uzunöz, eşi ile çekildiği kareleri sık sık Instagram'da paylaşıyor.

Sarp Apak'ın evlendiğini duyurduğu paylaşımında kullandığı ''Nihayet koca saçlı yarimle bir yastıkta kocayacağız.'' ifadeleri dikkatlerden kaçmıyor.