Kaderimin Oyunu'ndan göz kamaştıran afiş! Akın Akınözü yeni imajıyla dikkat çekti

Star TV'nin yeni sezondaki iddialı dizisi Kaderimin Oyunu'ndan ilk afiş geldi. Başrollerinde Akın Akınözü, Sarp Apak ve Öykü Karayel'in yer aldığı dizi, şimdiden büyük merak konusu oldu.

Başrolünde Hercai'nin yıldızı Akın Akınözü, Öykü Karayel ve Sarp Apak'ın yer aldığı Star TV'nin yeni sezondaki iddial dizilerinden biri olsn Kaderimin Oyunu, izleyici karşısına çıkmak için gün sayıyor.

Senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak'ın oturduğu, yapımcılığını ise Nazlı Heptürk'ün üstlendiği Kaderimin Oyunu, izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

Güçlü anlatımı, başarılı oyuncuları ve etkileyici hikayesi ile yeni sezonda herkesi ekran başına kilitleyecek olan dizinin tanıtımı büyük ilgi görürken, Akın Akınözü ile Öykü Karayel ikilisinin uyumu da çok beğenildi.

KADERİMİN OYUNU'NDAN AFİŞ GELDİ

Daha başlamadan başarılı olacak gibi görünen NGM Medya imzalı Kaderimin Oyunu dizisinın merakla beklenen afişi de görücüye çıktı.

Yayınlanan afişte, Akın Akınözü ile Sarp Apak'ın yeni imajları izleyiciler tarafından oldukça beğenildi.

Öte yandan dizinin başlayacağı tarih hakkında bilgi verilmezken Aralık ayının ortalarına doğru başlaması bekleniyor.

KADERİMİN OYUNU KONUSU

Meriç Aral, Kaan Çakır ve Esra Dermancıoğlu'nun da boy göstereceği Kaderimin Oyunu, üvey annesi tarafından büyütülen Asiye'nin hayatından kesitler barındıracak.

Asiye, zorlu geçen çocukluk döneminden sonra 17 yaşına gelince evden kaçma kararı alır. Cemal ile tanışan Asiye, onunla evlenir. Çiftin Nergis ve Umut isimi iki çocuğu dünyaya gelir ama geçim sıkıntısı yaşanır ve bu evliliğe gölge düşer.

Cemal hem eşini hem de iki çocuğunu daha iyi bir yaşam için bırakıp gider. Helin adındaki varlıklı kadın, Cemal'in aklını çeler ve onu ailesinden koparır. İki çocuğu ile yaşam mücadelesine başlayan Asiye, Mahir ile karşılaşır ve tüm kaderi bir anda değişir.