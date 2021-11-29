Kaderimin Oyunu'ndan yeni tanıtım! Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nün yakışıklılığı göz doldurdu

Öykü Karayel ve Akın Akınözü'nü buluşturan Kaderimin Oyunu, 3 Aralık Cuma günü başlıyor. Dizinin ilk bölümü öncesi üçüncü tanıtımı yayınlanırken, oyuncuların uyumu dikkati çekti.

ATV ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinde Miran karakterine hayat veren Akın Akınözü, setlere verdiği arayı sonlandırdı.

Miran karakteri ile herkesin beğenisini kazanan oyuncu, Kaderimin Oyunu dizisi ile geri dönüyor.

Yakışıklılığı ile göz dolduran ve herkesin dikkatini çeken Akınözü, farklı bir rolle karşımızda olacak.

Anne olduktan sonra setlere ara veren Öykü Karayel ve Sarp Apak'ı izleyeceğimiz diziden, üçüncü tanıtım geldi.

Senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak'ın oturduğu, yapımcılığını ise Nazlı Heptürk'ün üstlendiği Kaderimin Oyunu, büyük bir merakla bekleniyor.

Oyuncu kadrosunu beğenen ve seven izleyiciler, dizinin yayınlanan tanıtımlarına ise yoğun ilgi gösterdi. İşte Kaderimin Oyunu 3. tanıtım...

Kaderimin Oyunu 3. tanıtım İZLE

KADERİMİN OYUNU KONUSU

Meriç Aral, Kaan Çakır ve Esra Dermancıoğlu'nun da boy göstereceği Kaderimin Oyunu, üvey annesi tarafından büyütülen Asiye'nin hayatından kesitler barındıracak.

Asiye, zorlu geçen çocukluk döneminden sonra 17 yaşına gelince evden kaçma kararı alır. Cemal ile tanışan Asiye, onunla evlenir. Çiftin Nergis ve Umut isimi iki çocuğu dünyaya gelir ama geçim sıkıntısı yaşanır ve bu evliliğe gölge düşer.

Cemal hem eşini hem de iki çocuğunu daha iyi bir yaşam için bırakıp gider.

Helin adındaki varlıklı kadın, Cemal'in aklını çeler ve onu ailesinden koparır. İki çocuğu ile yaşam mücadelesine başlayan Asiye, Mahir ile karşılaşır ve tüm kaderi bir anda değişir.