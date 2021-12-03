Kaderimin Oyunu'nun Cemal'i Akın Akınözü kimdir, kaç yaşında? İşte biyografisi

Kaderimin Oyunu dizisinde Cemal karakterini canlandıran Akın Akınözü'nün hayatı, diziseverler tarafından merak konusu oldu. Peki Kaderimin Oyunu'nun Cemal'i Akın Akınözü kimdir, kaç yaşında nereli?

Yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün, yönetmenliğini ise Emre Kabakuşak'ın üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı Star TV'nin yeni dizisi Kaderimin Oyunu, 3 Aralık Cuma akşamı ekran macerasına başlıyor.

Nefes kesen hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkati çeken NGM Medya imzalı Kaderimin Oyunu dizisinin başrollerinde Akın Akınözü, Öykü Karayel, Sarp Apak ve Meriç Aral yer alıyor.

Son olarak Hercai dizisinde Miran karakteriyle izleyici karşısına çıkan Akın Akınözü, Kaderimin Oyunu dizisinde 'Cemal' karakterine hayat veriyor.

Diziyi dört gözle bekleyen izleyiciler, Akın Akınözü'nün hayatına dair bilgileri merak ediyor. Peki Kaderimin Oyunu'nun Cemal'i Akın Akınözü kimdir, kaç yaşında nereli, hangi dizilerde rol aldı? İşte Akın Akınözü'nün biyografisi...

KADERİMİN OYUNU CEMAL KARAKTERİ HAKKINDA

Görür görmez Asiye’ye vurulan Cemal, tam muradına ermişken; kaderin onun için hazırladığı bambaşka bir oyun vardır.

AKIN AKINÖZÜ KİMDİR?

22 Eylül 1990 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Akın Akınözü, liseyi TED Ankara Koleji'nde Matematik Fen bölümünden mezun olarak tamamlamıştır.

General Studies IC Berkeley Applied Math (Uygulamalı Matematik) alanında da lisans eğitimi alan Akınözü, üniversite hayatını bitirdikten sonra oyunculuğa yönelmiş ve oyunculuk eğitimleri almıştır.

2014 yılında ''Azrail'' adlı sinema filmi ile kariyerine adım atan başarılı oyuncu, ilk kez 2015 yılında ''Muhteşem Yüzyıl'' dizisi ile televizyon ekranlarında boy göstermiştir.

Akın Akınözü, asıl çıkışını 2019 yılında ''Hercai'' dizisinde hayat verdiği Miran karakteriyle yakalamıştır. Gerçek adı Süreyya Akın Akınözü'dür.

AKIN AKINÖZÜ'NÜN SEVGİLİSİ SANDRA PESTEMALCİYAN KİMDİR?

1995 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Sandra Pestemalciyan, 2011 yılında Fevziye Mektep Vakfı Işık Okulları'ndan mezun olmuştur.

2016 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olan Sandra Pestemalciyan, New York State University 'de Ekonomi eğitimi almıştır.

2018 yılında çalışma hayatına atılan güzel isim, PINKO adlı şirket bünyesinde Marka Yöneticisi olarak çalışmıştır. Ardından 2018 yılının Ağustos ayında Tohum Design isimli şirkette Satış ve Pazarlama Yöneticisi olarak çalışma hayatını sürdürmüştür.