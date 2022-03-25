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    • Kaderimin Oyunu'nun Gülsüm'ü meğer Çukur'un yıldızıyla aşk yaşıyormuş! Sarmaş dolaş pozları olay...

    Kaderimin Oyunu'nun Gülsüm'ü meğer Çukur'un yıldızıyla aşk yaşıyormuş! Sarmaş dolaş pozları olay...

    Kaderimin Oyunu dizisinde Gülsüm karakterine hayat veren Ayça Koptur'un özel hayatı merak edildi. Hakkında araştırma yapanlar, Koptur'un Çukur dizisinin yıldızıyla aşk yaşadığını öğrenince şoke oldu.
    • Haber Merkezi
    • 25.03.2022 - 16:51
    • Güncelleme : 25.03.2022 - 16:57
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    Kaderimin Oyunu'nun Gülsüm'ü meğer Çukur'un yıldızıyla aşk yaşıyormuş! Sarmaş dolaş pozları olay...

    Yönetmenliğini Emre Kabakuşak'ın üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı Star TV'nin sevilen dizisi Kaderimin Oyunu, her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitliyor.

    Yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği, başrollerinde Akın Akınözü, Öykü Karayel, Sarp Apak ve Meriç Aral'ın yer aldığı Kaderimin Oyunu dizisi, reytinglerde hatırı sayılır bir oran elde ediyor.

    Her cuma seyirciyi ekran başına kilitleyen dizide Gülsüm karakterine hayat veren Ayça Koptur, başarılı oyunculuğuyla beğeni topluyor.

    Sempatik tavırları ve içten konuşmasıyla ilgi odağı olan Ayça Koptur'un özel hayatı merak ediliyor.

    Hakkında araştırma yapanlar, Koptur'un kendisi gibi oyuncu sevgilisini görünce şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

    DUBLAJ DA YAPIYOR

    Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk bölümünden mezun olan Ayça Koptur, Antalya Devlet Opera ve Balesi'nde görev yaptı.

    No Tiyatro'da eğitim alan Ayça Koptur, Ankara Devlet Konservatuvarı'nda pek çok oyunda rol aldı.

    Böyle Bitmesin, Alyazmalım, Yer Gök Aşk, Dar Elbise, Carina'nın Günlüğü, Bir Eflatun Ölüm gibi yapımlarda izleyici karşısına çıkan Koptur, bir çok reklam filmlerinde de boy gösterdi.

    Aynı zamanda dublaj da yapan Koptur, Transformers 4, Guardians Of Galaxy, Big Hero 6, Star Wars 7, Sing ve Rogue One gibi filmlerde seslendirme yaptı.

    Kaderimin Oyunu nun Gülsüm ü meğer Çukur un yıldızıyla aşk yaşıyormuş! Sarmaş dolaş pozları olay... #1

    SEVGİLİSİ DE OYUNCU ÇIKTI

    Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Ayça Koptur, paylaşımlarıyla takipçilerinin beğenisini topluyor.

    Instagram'da 10 bini aşkın takipçisi olan Koptur, sevgilisiyle çekildikleri kareleri takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. Koptur'un sevgilisininde oyuncu olduğunu ilk kez öğrenenler ise şoke oluyor.

    Koptur, bir süredir Arka Sokaklar, Küçük Sırlar, Çukur ve Kuzgun gibi dizilerde rol alan meslektaşı Yiğit Çakır ile aşk yaşıyor.

    Kaderimin Oyunu nun Gülsüm ü meğer Çukur un yıldızıyla aşk yaşıyormuş! Sarmaş dolaş pozları olay... #2

    Kaderimin Oyunu nun Gülsüm ü meğer Çukur un yıldızıyla aşk yaşıyormuş! Sarmaş dolaş pozları olay... #3

    Kaderimin Oyunu nun Gülsüm ü meğer Çukur un yıldızıyla aşk yaşıyormuş! Sarmaş dolaş pozları olay... #4

    Kaderimin Oyunu nun Gülsüm ü meğer Çukur un yıldızıyla aşk yaşıyormuş! Sarmaş dolaş pozları olay... #5

    Kaderimin Oyunu nun Gülsüm ü meğer Çukur un yıldızıyla aşk yaşıyormuş! Sarmaş dolaş pozları olay... #6


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