Kaderimin Oyunu'nun Helin'i Meriç Aral ipli bluzuyla tansiyon yükseltti! 'İsmail Abi görmesin'

Kaderimin Oyunu dizisinde Helin karakterini canlandıran Meriç Aral, sosyal medyadaki son pozuyla dikkatleri çekti. Aral'ın göbeğini açık bırakan dekolteli fotoğrafına beğeni yağdı.

Medcezir dizisindeki Hale karakteriyle yıldızı parlayan oyuncu Meriç Aral, ardından birçok başarılı projeye imza attı.

Avukat anne babanın çocuğu olarak 17 Kasım 1988 tarihinde dünyaya gelen Aral, aile mesleğini seçti ve hukuk fakültesinde eğitim gördü.

"Sultan" adlı diziyle oyunculuk kariyerine adım atan Aral, kariyerini mahkeme salonlarından dizi setlerine doğru çevirdi.

Medcezir'deki 'Hale' rolünün ardından Çağan Irmak’ın yönetmenliğini yaptığı Unutursam Fısılda adlı filmde oynadı.

Sonraki süreçte Yüksek Sosyete (2016) diziler ile Hesapta Aşk (2016) ve Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü (2017) adlı filmlerde rol aldı.

33 yaşındaki oyuncu, şimdilerde Star TV'de yayımlanan Kaderimin Oyunu adlı dizide "Helin" karakterine hayat veriyor.

Aral, aynı zamanda Netflix'in yerli bilim kurgu dizi Yakamoz S-245'te "Hatice"yi oynuyor.

Ünlü oyuncu, meslektaşı ve Leyla ile Mecnun'nun yıldız karakteri "İsmail Abi"ye hayat veren Serken Keskin ile birliktelik yaşıyor.

Fiziğini sergiledi

Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Aral'ın Instagram'da 2 milyona yakın takipçisi bulunuyor.

Tarzıyla ve pozlarıyla da dikkat çeken oyuncunun son karesine beğeni yağdı.

Sarı dekolteli bluzunun altına kırmızı parlak bir pantolon tercih eden Aral'ın stili takipçilerinden tam not aldı.

İşte uzun saçları ve fiziğiyle güzelliğini öne çıkaran Meriç Aral'n pozları...