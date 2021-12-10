Kaderimin Oyunu'nun Helin'i Meriç Aral'ın sevgilisi Leyla ile Mecnun'dan çıktı

Kaderimin Oyunu dizisinde rol alan Meriç Aral'ın özel hayatı merak konusu oldu. Aral'ın, fenomen dizi Leyla ile Mecnun'un yıldızıyla sevgili olduğunu duyanlar, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

İlk olarak ''Sultan'' dizisinde canlandırdığı Diyar karakteri ile izleyici karşısına çıkan Meriç Aral, 2013-2015 yılları arasında yayınlanan ''Medcezir'' adlı dizide hayat verdiği Hale karakteri ile büyük bir üne kavuştu.

Ardından ''Yüksek Sosyete'' adlı dizide ilk başrol deneyimini yaşayan Meriç Aral, sonrasında Söz ve Kırmızı Oda dizilerinde boy gösterdi.

Meriç Aral, şimdilerde başrolü Akın Akınözü, Öykü Karayel ve Sarp Apak ile paylaştığı Star TV'nin yeni dizisi Kaderimin Oyunu ile izleyici karşısına çıkıyor.

Aral, güçlü bir kadın hikayesine sahip olan Kaderimin Oyunu dizisinde, feminen duruşa sahip bir anne olan Helin karakterine hayat veriyor.

Oyunculuk performansıyla dikkatleri üzerine çeken Aral'ın özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

33 yaşındaki oyuncu hakkında araştırma yapanlar, kendisi gibi oyuncu olan yıldız isimle sevgili olduğunu ilk kez duyanlar, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

LEYLA İLE MECNUN'UN İSMAİL ABİ'Sİ İLE BİRLİKTE

Meriç Aral, Türk televizyonlarının efsane dizileri arasında yer alan ve şimdilerde Exxen'de yayınlanan absürt komedi tarzındaki Leyla ile Mecnun dizisinde İsmail Abi rolüne hayat veren Serkan Keskin ile birliktelik yaşıyor.

İki yetenekli oyuncunun yolları nerede kesişti bilinmez. Ancak 2018 yılında aşk yaşadıkları dedikoduları yayıldı. O zamanlar iddiaları yalanlayarak arkadaş olduklarını söyleyen Meriç Aral ve Serkan Keskin, 2020 yılında fikirlerini değiştirerek aşklarını ilan etti.

Bir doğum günü partisinden çıkarken el ele görüntülenen çiftin ilişkisi magazin gündeminden uzun süre düşmedi.

Aralarındaki yaş farkı nedeniyle de bir hayli eleştirilen Meriç Aral ve Serkan Keskin çifti, söylenenlere kulak asmadan aşklarını dolu dolu yaşamaya devam ediyor.