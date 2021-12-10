Kaderimin Oyunu'nun yıldızı Akın Akınözü'nün kilolu hali ortaya çıktı! Tam 50 kilo vermiş...

Star TV'nin yeni dizisi Kaderimin Oyunu'nda Cemal karakterine hayat veren Akın Akınözü'nün 50 kilo vermeden önceki görüntüleri ortaya çıktı. Akınözü'nün yaşadığı değişim, herkesi hayrete düşürdü.

Daha önce pek çok farklı projede yer almasına rağmen adını Hercai dizisinde canlandırdığı Miran karakteriyle duyuranAkın Akınözü, son dönemin en dikkat çeken erkek oyuncuları arasında yer alıyor.

Özellikle genç kızlar tarafından oldukça beğenilen Akın Akınözü, Hercai dizisinin final yapmasının ardından yeni projesi için imaj değişikliğine gitti.

İmaj tazeleyen Akınözü, şimdilerde başrolü Öykü Karayel, Sarp Apak ve Meriç Aral ile paylaştığı Star TV'nin yeni dizisi Kaderimin Oyunu'nda Cemal karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor.

Uzun süredir Sandra Pestemalciyan ile birlikte olan 31 yaşındaki oyuncunun özel hayatı, hayranları tarafından mercek altına alındı.

Hakkında araştırma yapanlar, Akın Akınözü'nün lise yıllarına ait fotoğraflarını görünce adete şoke oldu.

50 KİLO VERMEDEN ÖNCEKİ HALİ ŞOKE ETTİ

Daha önceki röportajlarında 50 kilo verdiğini açıklayan Akınözü'nün 50 kilo vermeden önceki fotoğrafları ortaya çıktı.

Yıllar içinde inanılmaz bir değişim yaşayan Akınözü, 120 kilodan 70 kiloya düşerek adeta bambaşka birine dönüştü.

Akınözü'nün eski fotoğraflarını görenler, ''pek çok kişiye örnek olacak bir değişim geçirmiş'' yorumunda bulundu.

120 kilodan 70 kiloya düşerek adeta bambaşka birine dönüşen Akın Akınözü, verdiği kiloların ardından şu ifadeleri kullanmıştı:

''Değişimin gücünü ilk kez 120 kilodan 70 kiloya düştüğümde keşfettim.''