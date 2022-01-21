Kaderimin Oyunu'nun yıldızı Esra Dermancıoğlu'nun kızı Refia'ya bakın! Resmen ikizini doğurmuş...

Kaderimin Oyunu dizisinde Zahide karakterine hayat veren Esra Dermancıoğlu'nun kızı Refia, güzelliğiyle adından söz ettirdi. Refia'yı görenler, anne kızın benzerliklerini dile getirmeden edemedi.

Bir döneme damga vuran ''Fatmagül'ün Suçu Ne?'' dizisinde hayat verdiği Mukaddes karakteriyle büyük bir üne kavuşan ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu, Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki Behice rolüyle beğeni topladı.

Şimdilerde başrollerinde Akın Akınözü, Öykü Karayel ve Sarp Apak'ın yer aldığı Kaderimin Oyunu dizisiyle izleyici karşısına çıkan Esra Dermancıoğlu, dizide hayat verdiği Zahide karakteriyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Dermancıoğlu, son zamanlarda sosyal medya paylaşımları ve yaptığı açıklamalarla adından söz ettiriyor.

Geçtiğimiz günlerde, Dermancıoğlu'nun Berlin'de okuyan kızı annesinin yanına geldi. Kızı Refia'yı balonlarla karşılayan Dermancıoğlu, kızına kavuştuğu mutlu anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

53 yaşındaki oyuncu ve kızı Refia'nın fotoğrafına; başta Beren Saat, Belçim Bilgin, Hülya Avşar, Demet Evgar olmak üzere birçok ünlü isimden ve ünlü oyuncunun hayranlarından yorum ve beğeni geldi.

ANNE VE KIZIN BENZERLİĞİ DİKKATLERDEN KAÇMADI

Özel hayatıyla dikkat çeken Esra Dermancıoğlu'nun kızı Refia'nın güzelliği, sosyal medyada gündem oldu. Refia'yı görenler anne kızın benzerliklerini dile getirmeden de edemedi.

Güzelliğiyle dikkati çeken Refia'nın annesi Esra Dermancıoğlu ile pozlarına beğeni yağdı. İşte Esra Dermancıoğlu'nun kızı Refia Dermancıoğlu...