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    Kadının hamile karnını gören orangutanın tepkisi

    Hamile bir kadını gören orangutanın verdiği duygusal tepki, "Bu orangutan, hamile karnından büyüleniyor' notuyla sosyal medyada paylaşıldı
    • 23.10.2022 - 17:59
    • Güncelleme : 23.10.2022 - 18:46
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    Kadının hamile karnını gören orangutanın tepkisi

    Bir orangutanın, hamile kadın ile görüntüsü sosyal medyada yayınlandı.

    Kadının hamile karnını gören orangutanın suratına yansıyan ifade, izleyenleri şaşırttı.

    Orangutanın, hamile kadının karnına bakarak adeta bağ kurduğu ve etkilendiği görüldü.

    "Bu orangutan, hamile karnından büyüleniyor"

    O anlar ise 'Bu orangutan, hamile karnından büyüleniyor' notuyla sosyal medyada yayınlandı.

    Kadının hamile karnını gören orangutanın tepkisi VİDEO

    Kadının hamile karnını gören orangutanın tepkisi #1

    Kadının hamile karnını gören orangutanın tepkisi #2


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