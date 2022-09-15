Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül başrolde! Gecenin Ucunda ikinci tanıtım....

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu başrollerini paylaştığı, Gecenin Ucunda dizisinden ikinci tanıtım geldi.

Sefirin Kızı dizisinde rol alan ve sağlık sorunları nedeniyle diziden erken ayrılan Neslihan Atagül ve eşi Kadir Doğulu yıllar sonra aynı dizi için kolları sıvadı.

Peride Celal’in aynı adlı romanından uyarlanan Gecenin Ucunda dizisi, yakında Star TV ekranlarında seyirci ile buluşacak.

TMC Film'in yapımcılığını üstlendiği, Âlim Yapım’ın ortak yapımcı olarak yer aldığı, 'Gecenin Ucunda'nın ilk tanıtımı büyük ilgi görmüştü.

Ekranlara gelmek için gün sayan Gecenin Ucunda dizisinin ikinci tanıtımı da yayınlandı.

Gecenin Ucunda - 2. Tanıtım

Oyuncu kadrosu

Neslihan Atagül Doğulu, Kadir Doğulu, Sarp Levendoğlu, Zuhal Olcay, Tuba Ünsal, Bertan Asllani, Özge Özder, Kaan Taşaner, Bestemsu Özdemir, Levent Özdilek, Ebru Aykaç, Şencan Güleryüz, Aysun Metiner, Gonca Yakut, Aleyna Özgeçen, Abdulkerim İlhan, Hazal Şenel, Seyda Bayram, Cem Avnayim, Tugay Bahşi, Ufuk Tevge, Kuzey Kaya, Ubeyt Ünal, Oya Ünal gibi isimlerin kadroda yer aldığı dizi, oldukça iddialı.

Dizinin konusu ne?

"Gecenin Ucunda", iş hayatında mutlu olamayıp başkalarını iyileştirmenin peşine düşen Macide’nin kendisini bulmak için çıktığı yolda aşkla sınanıp daha önce hiç tanık olmadığı bir dünyanın içine girmesini konu alıyor.