Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün görüntüleri olay olmuştu! İşte Neslihan Atagül'ün ilk tepkisi..

Aşkın Tarifi'nin başrol oyuncuları Kadir Doğulu ile Serra Arıtürk'ün samimi görüntüleri sosyal medyayı salladı. İkilinin bu halleri tepki çekerken Neslihan Atagül de imalı bir paylaşımda bulundu.

Her pazartesi akşamı Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşan Aşkın Tarifi dizisinde başrolleri paylaşan Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk, önceki gün sosyal medyada canlı yayın açarak hayranlarının sorularını yanıtladı.

Dizide birbirini seven ancak kavuşamayan iki gence hayat veren çiftin, canlı yayındaki samimi halleri ise sosyal medyayı salladı.

Neslihan Atagül'ün eşi Kadir Doğulu sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekerken, oyuncuya "Biri evli olduğunu hatırlatsın", "Bu ne evli adam dizi dışında aşık aşık hareketler" yorumları yağdı.

ROMANTİK MÜZİK EŞLİĞİNDE BAKIŞTILAR

Çiftin canlı yayında romantik bir müzik eşliğinde birbirine bakması ve yakınlaşması kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Kendisi gibi oyuncu Neslihan Atagül ile evli olan Doğulu'nun bu hallerini gören sosyal medya kullanıcıları, "Evli olduğu hatırlatılmalı" şeklinde yorumlar yaptı.

"BU NE, EVLİ ADAM DİZİ DIŞINDA AŞIK AŞIK HAREKETLER"

Canlı yayını izlerken ikili arasındaki samimiyetten rahatsız olan şarkıcı Çağla da sosyal medya hesabından tepki göstererek, "Bu ne evli adam dizi dışında aşık aşık hareketler. Sırf izlensin diye ben sinir oldum şu an ne oldu büyük aşkına bel böceklerine." dedi.

İkilinin görüntülerine tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları, özellikle Kadir Doğulu'yu eleştiri yağmuruna tuttu.

KADİR DOĞULU AÇIK

İki rol arkadaşı dün akşam 'Lider Marka Ödülleri' törenine katıldı. Kadir Doğulu yılın en iyi erkek oyuncusu, Serra Arıtürk ise en iyi çıkış yapan kadın oyuncusu ödülüne layık görüldü.

Tören sonrası muhabirlerin sorularını yanıtlayan ikiliden Kadir Doğulu, "Eşinizin tepkisi ne oldu?" sorusuna yanıt verdi:

"Neslihan evde. Ankara'dan misafirimiz var. Sabah bana kahvaltı hazırladı. Her şey yolunda dostlar eğer duymak istediğiniz buysa..."

Sosyal medyadaki yorumlara bakmadığını söyleyen Doğulu, "Her şey yolunda. Bu bir ekip ve kimya işi. Şekle bakmamak lazım. Herkesin aklı, kalbi rahat olsun. Eğer varsa bir sorun gidip onlara soracaksınız. Çok şükür bir sorunumuz yok." dedi.

NESLİHAN ATAGÜL'DEN İMALI MESAJ

Kadir Doğulu'nun açıklamalarının ardından gözler eşi Neslihan Atagül'e çevrildi. Sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşan ünlü oyuncu, paylaşımının altına, düştü.