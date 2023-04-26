Kadir Doğulu'nun eski aşkını gören küçük dilini yuttu! O pozlar sosyal medyaya düştü: "Sen neymişsin Doğulu" Geçtiğimiz gün Alaçatı’daki bir mekanda bir kadınla sarmaş dolaş şekilde görüntülenen Kadir Doğulu'nun eski aşkı gündem oldu. Doğulu'nun eski aşkını görenler, Neslihan Atagül'ü etiketledi.

Kadir Doğulu son zamanlarda gündemden düşmeyen bir isim haline geldi. Doğulu, Alaçatı'da görüntülendi.

Bir kadınla samimi şekilde görüntülenen Doğulu'nun o halleri, sosyal medyaya bomba gibi düştü.

Bu görüntülerden sonra ardı arkası kesilmeyen iddialar geldi. Bu iddialar arasında imam nikahı bile var.

Tv8’de yayınlanan 2. Sayfa programına gelen bir iddiaya göre; Kadir Doğulu uzun zamandır baş harfi ‘S’ olan sarışın bir kadınla birlikte ve beraber yaşıyorlar. Kadına ev açan Doğulu’nun aynı zamanda imam nikahı kıydığı da yine iddialar arasında.

Bu iddialara çiftin ne cevap vereceği merak konusu olurken, şimdi ise Kadir Doğulu'nun eski aşkı gündem oldu.

Ünlü ve başarılı oyuncunun hayranları, eski aşkını görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Doğulu verdiği demeçlerde, eski aşkından hep iyilikle bahsetti.

Eski aşkı Hande Yener çıktı

Hande Yener ile 2006-2010 yılları arasında ilişki yaşayan Kadir Doğulu, kendisini üne kavuşturan bu ilişkinin harika olduğunu ve olgunlaşmasını sağladığını belirtti. İkili o dönem sık sık magazin basınına mutluluk pozları verdi.

Doğulu ve Yener aşkının nikah masasında son bulması bekleniyordu. Ancak ikili ani bir kararla ayrıldı. Büyük aşktan geriye sadece fotoğraflar kaldı.

İkilinin ayrılması o dönem hayranlarını üzerken, Doğulu kalbini Neslihan Atagül'e kaptırdı.