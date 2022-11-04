Kadir Ezildi'nin sır gibi sakladığı sevgilisi göründü! Aradığı aşkı onda bulmuş...

Ekranların sevilen yüzü Kadir Ezildi, her fırsatta evlenmek istediğini dile getiriyordu. Başarılı sunucunun yalnız olduğu bilinirken, kalbini Eda Özkorucuklu'ya kaptırdığı iddia edildi.

Ekranların sevilen yüzü Kadir Ezildi, temizlik hastası olmasıyla ve yaptığı lokellerle gündemden düşmüyor.

En Hamarat benim yarışmasını sunan ve paylaştığı Instagram storyleri ile dikkati çeken Ezildi, samimiyetiyle birçok kişinin kalbinde taht kurdu.

Yaptığı paylaşımlardaki doğallığı ile herkesi etkileyen Kadir Ezildi, geçtiğimiz günlerde hayat hikayesi ile konuşulmuştu.

Zor dönemler geçiren ve bir hastanede arşiv sorumlusu olarak çalışırken ünlenen Ezildi, sık sık ise evlenmek istediğini dile getiriyor.

Apartmandaki komşularıyla yaptığı lokelerde evlenmek istediğini söyleyen Kadir Ezildi, çeyizini ise açtığı bir canlı yayında hayranlarına gösterdi.

Ezildi'nin evlenmek istemesine karşın yanında bir aday göremeyenler, yalnız olduğunu düşünüyordu.

Ancak son gelen iddialara göre; Kadir Ezildi'nin gönlünü Eda Özkorucuklu'ya kaptırdığı öğrenildi.

Kadir Ezildi'nin sevgilisi

Kadir Ezildi geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından sevgilisi ile pozlarını paylaştı. Görenler onların mutluluğuna çok sevindi. Diğer yandan çok da şaşırdı...

Sonunda hayal ettiği o aşka kavuşan Ezildi'nin sevgilisinin adının Eda Özkorucuklu olduğu öğrenildi. Eğlenceli görüntülerinden ikilinin çok mutlu olduğu görüldü.

Kadir Ezildi'nin hayranları, "Sonunda", "Vay be Kadir" "Aradığı aşkı bulmuş" "Annen ne diyecek bu işe" tarzında yorumlar yaptı.

İkilinin mutlu olmasına sevinen bazı kesim ise düğün tarihini sormadan edemedi.