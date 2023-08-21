Kadir Ezildi'nin sunumuyla En Hamarat Benim yeni sezon ne zaman? Kadir Ezildi'nin sunumuyla ekrana gelen En Hamarat Benim yarışmasını takip edenler, "Kadir Ezildi'nin sunumuyla En Hamarat Benim yeni sezon ne zaman?" sorusunu gündeme taşıdı. Peki, Kadir Ezildi'nin sunumuyla En Hamarat Benim yeni sezon ne zaman?

ensonhaber.com Herkesin sevdiği isimlerden birisi olan Kadir Ezildi, FOX ekranlarında hayranlarıyla buluşuyor. Temizlik ve yemek konusunda marifetli olan Ezildi, En Hamarat Benim yarışmasını sunuyor. Geçtiğimiz sezon farklı konseptleriyle eğlenceli anlara imza atan Ezildi, yeni sezona hazırlandıklarını sosyal medya hesabından duyurdu. Sosyal medya hesabından peş peşe paylaşım yapan Kadir Ezildi, sezonun çekimlerinin başladığını da belirtti. Bunun üzerine, "Kadir Ezildi'nin sunumuyla En Hamarat Benim yeni sezon ne zaman?" sorusu gündeme geldi. Peki, Kadir Ezildi'nin sunumuyla En Hamarat Benim yeni sezon ne zaman? İşte yanıtı... Kadir Ezildi'nin sunumuyla En Hamarat Benim yeni sezon ne zaman? Kadir Ezildi'nin sunumuyla yayınlanacak olan En Hamarat Benim yarışması için yeni sezon tarihi henüz açıklanmadı. Sezon tarihinin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor. Çekimlere başlayan Kadir Ezildi'nin yine sosyal medya hesabından tanıtım yayınlaması da hayranlarının beklentileri arasında yer alıyor.