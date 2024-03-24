Kadir İnanır evli mi, sevgilisi var mı? 99'dan beri o isimle...

Uzun zamandır sağlık sorunlarıyla mücadele eden Kadir İnanır, bu sabah inme geçirdi.
Bilincini kaybeden usta oyuncu, hastaneye kaldırıldı.
74 yaşındaki Kadir İnanır'ın sağlık durumu merak konusu olurken, sevenleri özel hayatını da mercek altına aldı.
İnanır'ın evli olup olmadığı ve eşi hakkında detaylar araştırılıyor. Bu kapsamda "Kadir İnanır evli mi, eşi kim, kiminle evli" soruları arama motorlarına yöneltiliyor.
Resmi olarak evli olmayan Kadir İnanır'ın 1999 yılından beri bir birlikteliği bulunuyor.
İşte usta oyuncunun 25 yıllık hayat aşkı, can yoldaşı bakın kim...
Kadir İnanır-Jülide Kural aşkı
Kadir İnanır'la, 1999 yılında 'Bütün Çocuklarım' dizisindeki rol arkadaşı Jülide Kural tanıştı.
1965 yılında Adana'da dünyaya gelen Jülide Kural, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümlerini bitirdi. Birçok dizi ve projede yer aldı.
Büyük bir aşkla ilişkiye başlayan çift, ne evlendi ne ayrıldı.
Dolu dizgin aşk, bu sene 25 yılını devirdi.
İşte Kadir İnanır ve hayat arkadaşı Jülide Kural'ın kareleri...