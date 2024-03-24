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Kadir İnanır evli mi, sevgilisi var mı? 99'dan beri o isimle...

Kadir İnanır evli mi, sevgilisi var mı? 99'dan beri o isimle... 74 yaşındaki usta oyuncu Kadir İnanır, inme geçirmesi sebebiyle hastaneye kaldırıldı. İnanır'ın son durumu sevenleri tarafından araştırılırken özel hayatı da merak konusu oldu. Evli olmadığı bilinen usta oyuncunun gönlünden 1999 yılından beri tanıdık bir isim yatıyor. İşte Kadir İnanır'ın büyük aşkı...