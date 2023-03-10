Kadir İnanır'a 'Boynundan öpüvereyim' demişti! Yeşilçam'ın 'bayan poposu' Sevtap Parman'ın son hali... Yeşilçam'da erotik sahnelerin aranan ismi olan Sevtap Parman'ın son hali ortaya çıktı. Kadir İnanır için söylediği, "Şöyle boynundan bir öpüvereyim" sözleri ile hafızalara kazınan Perman, şimdilerde gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.

2 Mart 1961 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Sevtap Perman, 1981 yılında Vizon Dergisi güzeli seçildi.

Bir süre Neşe Erek Ajans'a bağlı çalışan ve mankenlik yapan Perman, Marziye dizisindeki Başkan Tülay rolü ile adından söz ettirdi.

Mum Kokulu Kadınlar, Issızlığın Ortası, Sis gibi önemli filmlerde başarılı oyunculuğuyla gündeme gelen Perman, Yeşilçam'ın önemli yıldızlarından birisi oldu.

Yeşilçam'ın bir dönemine damga vuran ve 'Bayan popo' lakabıyla da tanınan oyuncu Sevtap Parman, şimdilerde son haliyle gündem oldu.

Erotik filmlerdeki cesur sahneleriyle akıllara kazınan Perman, ''Allah'ın verdiğini kuldan saklamam'' sözleriyle de dikkati çekmişti.

Gösterişli fiziğiyle dikkat çeken Sevtap Parman, son haliyle eski zamanlara geri götürdü.

Ünlü isme sosyal medyadan yorum yapanlar, hiç değişmediğini söylemeden edemedi.

Sevtap Perman'ın son hali

Verdiği pozlar ve ateşli sahneleri ile adından söz ettiren bir isim Sevtap Perman..

Yıllar sonra ekranlardan uzak kaldı ve kendisine bir şirket kurdu. Ancak akıllarda hep cesur sahneleriyle kaldı.

Geçimini 1981’de Kadıköy’de eniştesiyle birlikte açtığı Ajda Çanta’dan sağlarken şu sıralar Kadıköy'deki aile şirketi ile de ilgilendiği biliniyor.

Türk sinemasının unutulmayan kadın oyuncularından olan Parman, sosyal medya sayesinde ortaya çıktı.

Her zaman güzelliği ile dikkat çeken Parman'ın son hali, herkesi şaşırttı.

Estetikten ziyade filtre ve efektlerle paylaşım yapan 61 yaşındaki oyuncunun değişimi, görenlerin ağzını açık bıraktı. Hala daha güzel olduğunu söyleyen hayranları, Perman'ı izlemeyi istediklerini de dile getiriyor.

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