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    Kadir İnanır'ın eski gelini Neslihan Acar ile Hülya Avşar'ın 'kardeş' gibi olan benzerliği

    Son zamanlarda yaşadığı sağlık sorunları ile gündeme gelen Kadir İnanır'ın eski gelini Neslihan Acar, Hülya Avşar'a olan benzerliği ile dikkati çekti. İkilinin gençlik resimlerini görenler şoke oldu.
    • Haber Merkezi
    • 23.11.2021 - 20:03
    • Güncelleme : 23.11.2021 - 20:06
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    Kadir İnanır'ın eski gelini Neslihan Acar ile Hülya Avşar'ın 'kardeş' gibi olan benzerliği

    Usta oyuncu Kadir İnanır, geçtiğimiz hafta Muğla'nın Ortaca ilçesinde yürüyüş yaptığı sırada aniden rahatsızlandı.

    Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan ve beyin damarına pıhtı attığı teşhisi konulan İnanır, ameliyat edildi.

    Usta oyuncunun sağlığının iyi olduğu açıklanırken, eski gelini Neslihan Acar gündeme geldi.

    Levent İnanır ile 1995 yılında evlenen ve sadece bir yıl evli kalan Acar, Hülya Avşar'a olan benzerliğiyle dikkati çekti.

    Hülya Avşar ve Neslihan Acar'ın gençlik fotoğraflarını görenler, benzerlik karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

    NESLİHAN ACAR VE HÜLYA AVŞAR'IN ŞAŞIRTAN BENZERLİĞİ

    Hülya Avşar ve Neslihan Acar'ın gençlik fotoğraflarını görenler, gözlerine inanamıyor.

    İki ünlü ismin gençlik yıllarına ait resimlerini görenler, "Tıpatıp aynı" yorumunu yaptı.

    Son olarak Maraşlı dizisinde rol alan Acar'ın, şimdiki hali yine Hülya Avşar'a benzetildi.

    Avşar'ı göz yapısından kaş, burun ve ağız yapısına kadar anımsatan Acar, sık sık bu benzerliği gündeme geliyor.

    Kadir İnanır ın eski gelini Neslihan Acar ile Hülya Avşar ın kardeş gibi olan benzerliği #1

    Kadir İnanır ın eski gelini Neslihan Acar ile Hülya Avşar ın kardeş gibi olan benzerliği #2

    Kadir İnanır ın eski gelini Neslihan Acar ile Hülya Avşar ın kardeş gibi olan benzerliği #3

    Kadir İnanır ın eski gelini Neslihan Acar ile Hülya Avşar ın kardeş gibi olan benzerliği #4

    Kadir İnanır ın eski gelini Neslihan Acar ile Hülya Avşar ın kardeş gibi olan benzerliği #5

    Kadir İnanır ın eski gelini Neslihan Acar ile Hülya Avşar ın kardeş gibi olan benzerliği #6

    Kadir İnanır ın eski gelini Neslihan Acar ile Hülya Avşar ın kardeş gibi olan benzerliği #7

    Kadir İnanır ın eski gelini Neslihan Acar ile Hülya Avşar ın kardeş gibi olan benzerliği #8

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