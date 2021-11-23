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Kadir İnanır'ın eski gelini Neslihan Acar ile Hülya Avşar'ın 'kardeş' gibi olan benzerliği

Kadir İnanır'ın eski gelini Neslihan Acar ile Hülya Avşar'ın 'kardeş' gibi olan benzerliği

Son zamanlarda yaşadığı sağlık sorunları ile gündeme gelen Kadir İnanır'ın eski gelini Neslihan Acar, Hülya Avşar'a olan benzerliği ile dikkati çekti. İkilinin gençlik resimlerini görenler şoke oldu.