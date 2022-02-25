Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekata çözüm önerisi sunan Kadri Gürsel, Türkiye'nin bu süreçte atacağı en iyi adımın iktidar değişikliği olacağını söyledi.

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan kriz tüm dünyayı etkileyecek boyuta ulaşırken, Türkiye'nin bu olaydan nasıl etkileneceği de merak ediliyor.

Çeşitli tartışma programlarında savaşa yönelik yorumlar yapılara, çözüm önerileri değerlendiriliyor.

Halk TV sunucusu Kadri Gürsel de, İsmail Saymaz ile yaptığı bir televizyon yayınında Rusya'nın Ukrayna'ya gerçekleştirdiği askeri müdahaleye ilişkin yorumlarını söyledi.

TÜRKİYE'DE İKTİDAR DEĞİŞİKLİĞİNİ ÇÖZÜM SAYDI

Buradan kısa vadede çıkılamayacağını ve bunun mümkün olmadığını söyleyen Gürsel, çözümün Türkiye'de iktidar değişikliği olduğunu belirtti.

Kadri Gürsel'in akıllara durgunluk veren çözüm önerisi VİDEO



"EN KARARLI REAKSİYON, İKTİDAR DEĞİŞİKLİĞİDİR"

Gürsel'in açıklamalarında, "Buradan nasıl çıkılır? Kısa vadede çıkmak mümkün mü? Ben çıkılabileceği kanaatinde değilim. Türkiye'nin bu yeni döneme bu soğuk savaşa verebileceği en kararlı reaksiyon, bir iktidar değişikliğidir." ifadeleri yer aldı.