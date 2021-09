Kadro netleşiyor! Survivor All Star kadrosuna sürpriz 2 isim daha...

Kadro netleşiyor! Survivor All Star kadrosuna sürpriz 2 isim daha...

Survivor 2021 All-star yarışmacı kadrosunda kimler olacak merak edilirken isimler netleşmeye başladı. Barış Murat Yağcı ve Aleyna Kalaycıoğlu kadroda yer alırken, 2 isim daha ortaya çıktı.

Survivor All Star, her yıl yapılan Survivor yarışmasında öne çıkan en iyilerin yer aldığı sezon olarak gerçekleştiriliyor. 2022 Survivor All Star yarışmacı isimleri de merak konusu oldu.

Uzun bir süredir yapılmayan All Star için Acun Ilıcalı çalışmalara başlarken, ilk isim ise Barış Murat Yağcı oldu.

SURVİVOR ALL STAR 2022 KADROSU

Barış Yağcı yaptığı açıklamada, "Survivor All Star 2022'ye katılacağım için mutluyum, bu sefer daha farklı olacak. O sebeple çok heyecanlıyım.'' ifadelerini kullandı.

3 KADIN İSİM İDDİASI

Survivor All Star 2022'nin ikinci yarışmacısının, Aleyna Kalaycıoğlu olduğu iddia edildi. Ancak konuya ilişkin Aleyna ve Ilıcalı cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Son iddialara göre ise,Survivor 2016 yılında mücadele eden Gizem Kerimoğlu ve 2014, 2015, 2018 yıllarında yarışan Merve Aydın All Star 2022'nin kadrosunda yer alacak. Böylece kadroda şimdiden 3 kadın yer aldı.