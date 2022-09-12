Dizide sürpriz bir isim var! Yasak Elma yeni sezon ne zaman başlıyor?

Dizide sürpriz bir isim var! Yasak Elma yeni sezon ne zaman başlıyor?

Fox TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma 6. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanırken, kadroya ünlü bir oyuncunun dahil olduğu öğrenildi. İşte, o isim...

19 Mart 2018 tarihinde FOX TV'de ekranlara gelen yönetmenliğini Ece Erdek Koçoğlu'nun, senaristliğini Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün yaptığı Yasak Elma, beşinci sezonu ile sezon finali verdi.

Başrollerinde Şevval Sam ve Eda Ece'nin yer aldığı dizi, entrika ve aksiyon dolu sahneleriyle beş sezon boyunca reyting rekoru kırdı.

Yeni sezonda Berk Atan'ın olmayacağı kesinleşirken, 6. sezon ise heyecanlı bir şekilde beklenmeye başlandı.

Yeni oyuncu sürprizi

İddialı yapımlardan olan Yasak Elma oyuncuları arasına sürpriz bir isim daha katıldı.

Ünlü oyuncu Bekir Aksoy, Yasak Elma yeni sezonda Engin rolüyle sevenleriyle buluşacak.

Peki, Yasak Elma yeni sezon ne zaman başlıyor?

Yasak Elma dizisinin yeni sezon tarihi hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Dizinin en son 146. bölümü ekrana geldi ve bölüm ile sezon finali yapıldı.

Yasak Elma geçtiğimiz yıl yeni sezona 13 Eylül'de başlamıştı.

Bu yıl da yine Eylül ayı ortalarında başlaması bekleniyor.