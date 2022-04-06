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    Kafalar'ın filmi gala yaptı

    YouTuber "Kafalar" ekibinin başrolünde yer aldığı "Kendinden Kaçak" filminin galası yapıldı.
    • AA
    • 06.04.2022 - 15:28
    • Güncelleme : 06.04.2022 - 16:00
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    Kafalar'ın filmi gala yaptı

    YouTube'da içerik üreterek geniş kitlere ulaşan isimlerin sinema sektörüne girişi devam ediyor.

    Bu isimlere sevilen YouTube kanalı Kafalar'da katıldı.

    8 NİSAN'DA BEYAZPERDEDE

    Ekibinin başrolünde yer aldığı "Kendinden Kaçak" filminin galası yapıldı. Galaya filmin oyuncuları Fatih Yasin, Bilal Hancı ve Atakan Özyurt da katıldı.

    Film 8 Nisan'da seyircisi ile buluşacak.

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