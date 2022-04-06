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- Kafalar'ın filmi gala yaptı
Kafalar'ın filmi gala yaptı
YouTuber "Kafalar" ekibinin başrolünde yer aldığı "Kendinden Kaçak" filminin galası yapıldı.
- AA
- 06.04.2022 - 15:28
- Güncelleme : 06.04.2022 - 16:00
YouTube'da içerik üreterek geniş kitlere ulaşan isimlerin sinema sektörüne girişi devam ediyor.
Bu isimlere sevilen YouTube kanalı Kafalar'da katıldı.
8 NİSAN'DA BEYAZPERDEDE
Ekibinin başrolünde yer aldığı "Kendinden Kaçak" filminin galası yapıldı. Galaya filmin oyuncuları Fatih Yasin, Bilal Hancı ve Atakan Özyurt da katıldı.
Film 8 Nisan'da seyircisi ile buluşacak.