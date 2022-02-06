Kafayı perilerle bozmuştu! Sihirli Annem'in teleskoplu Avni'si öyle böyle değişmedi...

Kafayı perilerle bozmuştu! Sihirli Annem'in teleskoplu Avni'si öyle böyle değişmedi...

Sihirli Annem dizisinde hayat verdiği Avni karakteriyle akıllara kazınan Suat Sungur, uzun süredir herhangi bir projede yer almıyor. Sungur'un yıllar içindeki değişimini görenler ise hayrete düşüyor.

2003-2012 yılları arasında yayınlanan ve Gamze Özer tarafından oluşturulan çocuk ve fantastik türdeki Sihirli Annem dizisi, bir dönemin en sevilen yapımlarındadı.

Yönetmenliğini Ersoy Güler, Tülay Kocatürk ve Kartal Çidamlı'nın üstlendiği Sihirli Annem dizisi, Betüş perinin, eşi vefat eden iki çocuk babası Sadık ile evlenmesi sonucu başlarından geçen macera dolu hayatlarını konu alıyordu.

İgiyle izlenen dizinin başrollerinde; İnci Türkay, Şahap Sayılgan, Nevra Serezli, Ebru Karanfilci, Metin Serezli, Gül Onat, Defne Joy Foster, Zuhal Topal ve Suat Sungur yer aldı.

Dizinin oyuncuları, yıllar sonra yeniden merak edilip gündeme gelmeye devam ediyor. Bu oyunculardan biri de dizide sürekli teleskopuyla gördüğümüz Avni karakterine hayat veren Suat Sungur...

Uzun bir süredir ekranlarda yer almayan Suat Sungur'un son hali merak konusu oldu.

SUAT SUNGUR'UN SON HALİ

Sihirli Annem dizisinde hayat verdiği Avni karakteriyle özdeşleşen Suat Sungur, dizi bittikten sonra birçok projede yer aldı. Ancak Suat Sungur, şu sıralar hiçbir projede boy göstermiyor.

Instagram'ı aktif olarak kullanan Sungur, eşi Ahu Sungur ile çekildiği kareleri sosyal medya hesabından paylaşıyor.

Son olarak Bay Yanlış dizisiyle izleyici karşısına çıkan oyuncunun değişimini görenler ise ''Yıllar hiç acımamış'' yorumlarında bulunuyor.