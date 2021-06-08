Kağıt Ev dizisi bitti mi, devam edecek mi? Kağıt Ev neden final yaptı?

Kağıt Ev dizisi bitti mi, devam edecek mi? Kağıt Ev neden final yaptı?

Star TV ekranlarında yayımlanan ve yaşattığı gerilimle bir anda gündem olan Kağıt Ev dizisinin ekran macerası uzun sürmedi. Peki Kağıt Ev dizisi bitti mi, devam edecek mi? Kağıt Ev neden final yaptı?

Zengin ve mutlu bir ailenin beklenmedik bir cinayet karşısında içerisine girilen yalanlar sarmalını konu edinen Star TV'nin yeni dizisi Kağıt Ev, yeni bölüm ibaresi varken final yaptı.

Bunun üzerine güçlü kadrosu ve hikayesi ile seyirci karşısına iddialı bir şekilde çıkan Kağıt Ev'in neden final kararı aldığı izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Kağıt Ev dizisi neden bitti, devam edecek mi? soruları araştırılıyor.

Peki Kağıt Ev dizisi bitti mi, devam edecek mi? Kağıt Ev neden final yaptı? İşte detaylar...

KAĞIT EV DİZİSİ DEVAM EDECEK Mİ, NEDEN FİNAL YAPTI?

Yapımını O3 Medya, yapımcılığını Saner Ayar’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez’in oturduğu Kağıt Ev dizisi, ilk bölümüyle 19 Nisan Pazartesi günü Star TV ekranlarında izleyicisiyle buluşmuştu.

Başrollerinde Erdal Beşikçioğlu, Nur Fettahoğlu, Tuvana Türkay, Can Nergis ve Nihal Koldaş’ın yer aldığı Kağıt Ev dizisi, dün akşam yayımlanan 8. bölümüyle izleyicisine veda etti.

Oldukça iddialı bir yapım ekibi ve oyuncu kadrosuna sahip olan Kağıt Ev'in başarılı bir reyting grafiği yakalayamaması sonucu ekrana veda ettiği iddia edildi. Dizi final yaptığı için devam etmesi beklenmiyor.

KAĞIT EV SON BÖLÜM ÖZETİ

Ailesinden intikam almak için cinayeti üstlenen Mert’i kurtarmak için Aylin ve Cihan Fırtına, Bülent’e gerçekleri söyler. Ancak Mert onların ifadelerini geçersiz kılacak öyle tuzaklar hazırlamıştır ki, her ikisi de çaresiz kalır.

Aylin ve Cihan’ın cinayeti Cemre'nin işlediğini açıklaması üzerine Cemre herkesi daha da zor durumda bırakacak oyunlarını oynar. Cihan Bülent’e yasak aşkını itiraf etmek zorunda kalır. Bu itiraf Bülent için büyük hayal kırıklığı yaratır. Hem hocası olarak gördüğü, çok takdir ettiği Cihan hocaya hem de beğendiği, ilgi duyduğu Azra’ya olan inancı sarsılacaktır.

Günlerce kızına ne olduğunu merak eden Gülsüm ise İnci’nin sığındığı evde öldürülüp bir de bahçesine gömüldüğünü öğrenince delirir. Gülsüm’ün tepkisi Aylin’in canını çok yakacaktır. İtirafıyla suçlu bulunan Mert’i ise cezaevinde büyük bir sürpriz bekliyordur.