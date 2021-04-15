Kağıt Ev dizisi ne zaman, hangi kanalda başlıyor? Kağıt Ev dizisi konusu ve oyuncuları

Kağıt Ev dizisi ne zaman, hangi kanalda başlıyor? Kağıt Ev dizisi konusu ve oyuncuları

Yeni dizi Kağıt Ev'in ne zaman başlayacağı izleyiciler tarafından araştırma konusu oldu. Dizinin merak uyandıran fragmanını görenler, 'Kağıt Ev ne zaman başlıyor?' sorusuna yanıt aramaya başladı.

Başrollerinde Erdal Beşikçioğlu, Nur Fettahoğlu, Tuvana Türkay, Can Nergis ve Nihal Koldaş’ın yer aldığı Kağıt Ev dizisinin tanıtım fragmanları, izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı.

İzleyiciler, 'Kağıt Ev dizisi ne zaman, hangi kanalda başlayacak?' sorusuna yanıt aramaya başladı.

Peki, Kağıt Ev dizisi ne zaman, hangi kanalda başlıyor? İşte, Kağıt Ev dizisi konusu ve oyuncuları...

KAĞIT EV NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yapımını O3 Medya, yapımcılığını Saner Ayar’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez’in oturduğu Kağıt Ev dizisi, ilk bölümüyle 19 Nisan Pazartesi günü Star TV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

KAĞIT EV DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Fırtına ailesi, 3 çocuklarıyla birlikte mutluluk ve refah içinde, imrenilecek bir hayat yaşamaktadır. Kariyerleri, evleri, hayatları kısacası çizdikleri aile tablosu mükemmeldir ancak bu mükemmel hayatları tek bir yanlış anlama nedeniyle darmadağın olur.

Ceza Hukuku Profesörü Cihan Fırtına, uzun zamandır yayınlarına katıldığı ''Suçlu Peşinde'' programının yapımcısı Azra İnce'nin cazibesine yenik düşer ve karısı Aylin'i aldatır.

Başarılı bir avukat olan Aylin, işi ve 3 çocuğu arasında koştururken bu ihaneti farketmez. 16 yaşındaki kızı Cemre, ihaneti yakalar ancak şüpheleri onu yanlış kadına götürür.

Yıllardır evlerinde çalışan Gülsüm'ün kızı İnci'yi hedefe koyar. Aile tarafından burslu okutulan İnci, Cemre'nin hışmına uğrar ve yaptıkları kavgada ölür.

Ortadan kaybolan kızını arayan Gülsüm'ün tek sığınağı, Fırtına ailesidir. İnci'yi göz yaşları içinde arayan bir diğer kişi de ailenin büyük oğlu Mert'tir çünkü İnci, Mert'in herkesten gizlediği sevgilisidir.

Fırtına ailesi vicdan, merhamet, ihanet üçgeninde sınanırken Cihan'a tutkuyla bağlanan Azra da zamanla bir öldüren cazibe figürüne dönüşecektir.

KAĞIT EV DİZİSİNİN OYUNCULARI