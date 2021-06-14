Kahraman Babam dizi oyuncuları ve karakterleri

Kahraman Babam dizisi ilk bölümüyle Show TV'de ekrana gelmeye hazırlanıyor. Görkem Sevindik ve Nilay Deniz'in başrolleri paylaştığı dizinin oyuncu kadrosu ve karakterleri de merak konusu oldu.

'Kırmızı Kamyon' adıyla duyurulan, kahraman itfaiyecilerin zorlu mücadelesinin yanı sıra bir babanın kızına kavuşma hikayesini konu alan dizi 'Kahraman Babam' ismiyle yoluna devam ediyor.

Aksiyon dolu sahnelere imza atmaya hazırlanan 'Kahraman Babam' 14 Haziran Pazartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de başlıyor.

Dizinin takipçleri Kahraman Babam konusu nedir, oyuncuları kimler sorularını araştırmaya koyuldu. İşte Kahraman Babam dizi oyuncuları ve karakter analizleri..

KAHRAMAN BABAM DİZİ KONUSU

Dram ve aksiyonu bir araya getiren hikayesiyle dikkat çeken 'Kahraman Babam' bir baba kızın duygu yüklü hikayesini ekranlara getirirken, kahraman itfaiyecilerin zorlu mücadelelerini göstererek aksiyon dolu sahnelere imza atmayı planlıyor.

KAHRAMAN BABAM OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

'Kahraman Babam'ın oyuncu kadrosunda; Görkem Sevindik, Nilay Deniz, Ushan Çakır, Fatih Al, Tuğçe Altuğ, Deniz Hamzaoğlu, Aslı Orcan, Toprak Sağlam, Sümeyye Aydoğan, Ebrar Alya Demirbilek, Burak Berkay Akgül, Timur Ölkebaş, Gürberk Polat, Efekan Can, Melisa Akman, Uğur Arda Başkan, Hakan Altıner, Gamze Demirbilek, Yaşar Aydınlıoğlu, Mehmet Mehmetof, Kağan Uluca ve Tuğçe Karabayır gibi birçok önemli isim yer alıyor.

Görkem Sevindik (Uğur Eser)

Unvanı başçavuş olan Uğur; cesur, gözü pek ve merhametli bir itfaiyecidir. En yakın dostu Cem'in kız kardeşi Nilüfer'e aşık olur ve onunla evlenir. Bu evlilikten Ömrüm isimli bir kızları olur. Bir gün Uğur'un evden çıkmasının ardından yan evde patlak veren yangın onların evine de sıçrar. Nilüfer ile Ömrüm ise alevler arasında mahsur kalır. Ömrüm'ü kurtaran ancak risk sebebinden dolayı Nilüfer için tekrar binaya girmesine izin verilmeyen Uğur'un hayatı yangından sonra tamamen değişir. En yakın dostu Cem dahil Nilüfer'in ailesinden herkes bu kayıptan Uğur'u sorumlu tutar. Uğur ise bu yangının bir kundaklama sonucu çıktığından emindir, fakat kimse ona inanmaz. Şimdi Uğur'un hayattaki en büyük arzusu karısını kaybettiği yangının kundakçısını bulmak ve Ömrüm'ü geri almaktır.

Ebrar Alya Demirbilek (Ömrüm Eser)

Uğur ve merhume karısı Nilüfer'in kızı.

Nilay Deniz (Yonca)

İşini hep ön planda tutan Yonca, adli psikolog olarak Uğur ve Cem'in davasına atanır ve Ömrüm'ün kiminle yaşaması gerektiğine dair detaylı bir çalışma yürütmeye başlar. Bu davaya atanması genç kadının hayatını tamamen değiştirecektir.

Ushan Çakır (Cem)

Teşkilatın sevilen bir diğer isimlerinden Cem'in hayatı çok sevdiği kız kardeşinin ölümünden sonra tepetaklak olur. Kız kardeşinin ölümünden en yakın arkadaşı Uğur'u sorumlu tutar ve ona karşı öfkesi büyüktür. Bu yüzden yeğeni Ömrüm'ü kendi yanına alarak onun sağlıklı bir aile ortamında büyümesini ister. Ömrüm'ün eve gelişi ile beraber Cem'in karısı Zehra'nın çocuğu aşırı sahiplenmesi Cem'i ikilemde bırakır. Bu durum zaman zaman karısı ve kendi arasında küçük tartışmalara sebep olmaktadır.

Tuğçe Altuğ (Zehra)

Zehra, Cem'le büyük bir aşkla evlenmiştir. Cem'in kız kardeşin Nilüfer'in vefatının ardından Ömrüm ailelerine katılır ve Zehra Ömrüm'e kendi çocuğu gibi bağlanır. Ömrüm'le kurduğu bağ sağlıksız bir hal alır, sevgisiyle küçük kızı psikolojik olarak olumsuz etkilemeye başlar. Çünkü Zehra, Ömrüm'ü babasına vermemekte kararlıdır.

Toprak Sağlam (Gönül)

Gençliğinde zengin bir koca bulup sefaletten kurtulma hayalleri kuran Gönül'ün yolu bir şekilde Yavuz'la kesişir ve evlenirler. Gönül, Yavuz'un ona aşık olduğunu düşünse de Yavuz aslında sadece Gönül'e sahip çıkmıştır. Üniversiteye gitmemesine rağmen, kendisine çok yatırım yapan ve kendisini çok geliştiren Gönül, yardımseverliğiyle de çevresindeki saygınlığını artırmıştır. Oğluna çok düşkün olan Gönül'ün onunla ilgili çok büyük bir sırrı vardır.

Fatih Al (Yavuz)

Büyük bir sigorta şirketinin Marmara Bölge distribütörü olarak çalışır ancak asıl servetini müşterileriyle anlaşarak çıkarttığı büyük yangınlardan elde etmiştir. Az konuşan, soğuk ve mesafeli bir adam olan Yavuz'un ne karısıyla ne de oğluyla iyi ilişkileri vardır.

Deniz Hamzaoğlu (Tolga)

İstasyonun en deneyimli itfaiyecisi olan Tolga, herkes tarafından sevilen ve sayılan bir aile babasıdır. Uzun yıllardır evli olduğu karısı Ayşe, çocukları Menekşe ve Murat ile yaşıyordur.Çocuklarını hep koruyup kollamak ve onlara güvenli bir gelecek sağlamak için tüm gücüyle çabalamıştır. Oğlunun baba mesleği olan itfaiyeciliği seçmesi kendi içinde onu ikileme düşürmüş olsa da oğluyla gurur duymaktadır. Yeni itfaiyeci atanan oğlunun kendi istasyonuna atanmasını sağlayarak içindeki tedirginliği az da olsa hafifletir.

Aslı Orcan (Ayşe)

Tolga'nın karısı, Menekşe ve Murat'ın annesi olan Ayşe, pahalı butiklerdeki kıyafetlerin aynısını evde dikerek daha ucuza satan bir terzidir. Gözü hep yükseklerde olan Ayşe, içten içe aşkın karın doyurmadığını bilse de aşık olduğu Tolga'yla evlenmiştir. Oğlu Murat'a olan düşkünlüğüyle ön plana çıksa da Ayşe, Menekşe'nin kendisinin yaşayamadığı hayatı yaşaması ve varlıklı bir koca bulması için elinden geleni yaparken onu bu konuda sık sık manipüle eder.

Sümeyye Aydoğan (Menekşe)

Tolga ve Ayşe'nin kızı Menekşe, iyi kalpli ve hayat dolu bir kızdır. Babasına ve ağabeyine çok düşkün olan Menekşe'nin sürekli hayatına müdahale eden annesiyle daha çekişmeli bir ilişkisi vardır. Üniversitede Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümünü birincilikle bitiren ve Ayşe sayesinde ilk işini bulan Menekşe, annesinin mahallesinden arkadaşı Gönül'ün oğlu Furkan'ın tedavisini üstlenir. İlk ve tek aşkı İlker'le yaşadığı ilişkiyi çok sevdiği ve bağlı olduğu ağabeyi Murat dahil herkesten gizleyen Menekşe'nin hayatı yeni işiyle beraber tamamen değişir.

Gürberk Polat (Murat)

Çocukluğundan beri babasına hayran olan Murat, hep onun gibi itfaiyeci olmak istemiştir. Bu konuda babasının olumsuz tepkisiyle karşılaşsa da o kafasına koyduğunu yapar ve itfaiyeci olur. Annesi Ayşe ve kız kardeşi Menekşe'yle iyi ilişkileri olan Murat'ın en büyük arzusu ise meslekte babasına kendisini ispatlamaktır.

Efekan Can (Furkan)

Yavuz ve Gönül'ün tek oğlu olan Furkan, annesi tarafından çok sevilse de babasıyla hiçbir zaman iyi bir ilişkisi olmamıştır. Yavuz'un koşullu ve mesafeli sevgisinden çok yaralanan Furkan, iyi biri olmasına rağmen zengin duyarsızlığına sahiptir. Geçirdiği motor kazası sonucu bacağı sakatlanan Furkan, sakatlığı vesilesiyle Menekşe ile tanışır. Furkan'ın tedavisi için işe alınan Menekşe, kazanın ardından Furkan'ın tek arkadaşı haline gelir.

Burak Berkay Akgül (İlker)

Ekibin genç üyelerinden olan İlker, babasını henüz beş yaşındayken trafik kazasında kaybedince annesiyle beraber en büyük desteği Tolga ve Ayşe'den görür. Bu yüzden İlker'in Tolga'ya olan sevgisi bambaşkadır. İlker'in en büyük hayali Tolga'nın kızı Menekşe ile mutlu bir yuva kurmaktır ancak Tolga'dan çekindikleri için ikili aşklarını şimdilik gizlice yaşar.

Timur Ölkebaş (Bedri Öztürk)

Beş çocuk babası, tipik bir Karadenizli olan Bedri, istasyonun en renkli karakterlerinden biridir. Bedri, ailesine ve çocuklarına çok düşkün olmakla beraber aynı zamanda karısına da ilk günkü gibi aşıktır. Çocukları kimi zaman herkes için birer bela olsa da onlar için de yapamayacağı hiçbir şey yoktur. En büyük hayali onların geleceğine yatırım yapabilmektir.

Melisa Akman (Hazan)

Bekar bir anne olan Hazan, itfaiye istasyonundaki nöbetçi paramedik ekibinin en eski üyesidir. Genç yaşında büyük aşkla evlendiği kocasının hiç beklemediği biri çıkması sonucu boşanır ve çocuğuyla tek başına kalır. Hazan, eski eşinden hiçbir destek görmeden annelik, ev ve mesai üçgeninde mekik dokur. İçten içe Uğur'a büyük bir ilgisi olsa da bu durumun farkında olan Uğur onu kırmamak ve umut vermemek için elinden geleni yapar.

Uğur Arda Başkan (Abdülkerim)

Cüssesi ve sert görünüşünün aksine çocuksu, saf ve hassas kalpli biri olan Abdülkerim, yardımseverliği ile ön plana çıkan ve istasyonda herkes tarafından çok sevilen bir itfaiyecidir. En büyük hayali sevdiği kadınla mutlu bir yuva kurmak olan Abdülkerim, Hazan'a karşı platonik bir aşk beslese de Hazan'ın onu kardeşi olarak görmesi sonucu ilgisi karşılıksız kalır.