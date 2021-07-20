Kahraman Babam dizisi ekrana veda ediyor! İşte Kahraman Babam final fragmanı

Show TV'nin 10. Ev imzalı Kahraman Babam dizisinin final fragmanı yayınlandı. Uğur ve Yavuz'un karşı karşıya geldiği heyecan dolu tanıtımda Yonca, Emre'nin gerçek yüzünü öğreniyor. İşte final fragmanı

Show TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan ve itfaiyecilerin yaşamını konu edinen Kahraman Babam dizisi final yapıyor.

İlk olarak kış sezonunda ''Kırmızı Kamyon'' ismiyle bir bölüm yayınlanan ancak reytinglerde istenileni veremeyeceği anlaşılan dizi, daha sonra yayın akışından çıkartılmış ve yaz sezonuna alınmıştı.

İsmi ''Kahraman Babam'' olarak değiştirilen dizi, yine reytinglerde istenilen sonucu alamayınca final yapma kararı aldı.

BEKLENMEDİK FİNAL KARARI

Başrollerinde Görkem Sevindik, Nilay Deniz, Ushan Çakır, Fatih Al, Tuğçe Altuğ, Deniz Hamzaoğlu, Aslı Orcan ve Toprak Sağlam'ın rol aldığı Kahraman Babam dizisi için final kararı alındı.

Her pazartesi akşamı Show TV'de ekrana gelen dizi, reytinglerde istenilen sonuçları elde edemedi.

Farklı hikayesiyle dikkat çeken dizi, 26 Temmuz Pazartesi akşamı ekrana gelecek olan 8. bölümüyle ekran macerasına son verecek.

İLK BÖLÜMDEN SONRA İSMİ DEĞİŞMİŞTİ

İtfaiyecilerin hayatlarını ve zorlu mücadelelerini anlatan dizi, ilk olarak 31 Mart'ta Kırmızı Kamyon ismiyle seyirci karşısına çıkmıştı. Ancak ilk bölümüyle reytinglerde alt sıralarda kalan dizi, sürpriz bir kararla yayın akışından çıkartılmıştı.

Show TV yönetimi diziyi yaz aylarına ertelemiş ve ismi de Kahraman Babam olarak değiştirilmişti. Senaryosunda da değişiklikler yapılan Kahraman Babam dizisi Haziran ayında yeniden yayınlanmaya başlamıştı.

FİNAL BÖLÜMÜ FRAGMANI YAYINLANDI

Kahraman Babam'ıın final bölümü tanıtımı da yayınlandı. Uğur ve Yavuz'un karşı karşıya geldiği heyecan dolu tanıtımda Yonca, Emre'nin gerçek yüzünü öğreniyor.

İlker'e araba çarptığı anlar korku dolu anlara sahne olurken Uğur, Yavuz'u bitirmek için harekete geçiyor. Yavuz'un ateşe verdiği binada kimlerin olduğu ise merak konusu oluyor.

Kahraman Babam 8. Bölüm (FİNAL) Fragmanı İZLE