Kahraman Babam dizisi ne zaman başlıyor? Kahraman Babam konusu ve oyuncuları

Kahraman Babam dizisi ne zaman başlıyor? Kahraman Babam konusu ve oyuncuları

Show TV'nin 10. Ev imzalı yeni dizisi Kırmızı Kamyon'un ismi, Kahraman Babam olarak değiştirildi. Peki Kahraman Babam dizisi ne zaman başlıyor? İşte Kahraman Babam konusu ve oyuncuları..

Yapımcılığını 10. Ev'in üstlendiği Kahraman Babam dizisi, dramatik hikayesi ve nefesleri kesecek aksiyon sahneleriyle Show TV ekranlarında seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Kahraman itfaiyecilerin zorlu mücadelesinin yanı sıra bir babanın kızına kavuşma hikayesinin ele alındığı dizi, ilk olarak ''Kırmızı Kamyon'' adıyla duyurulmuştu. Çok yakında yeniden izleyicisi ile buluşacak dizinin ismi ''Kahraman Babam'' olarak değiştirildi.

Yeni adıyla yoluna devam edecek olan dizinin ne zaman başlayacağı ve konusunda bir değişiklik olup olmadığı merak ediliyor.

Peki Kahraman Babam ne zaman başlayacak? Kahraman Babam konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte tüm merak edilenler...

KAHRAMAN BABAM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Show TV ekranlarında daha önceden Kırmızı Kamyon olarak bilinen dizinin adı Kahraman Babam olarak değiştirildi.

Başrollerinde Görkem Sevindik, Nilay Deniz, Ushan Çakır, Fatih Al, Deniz Hamzaoğlu, Aslı Orcan ve Toprak Sağlam gibi isimlerin yer aldığı Kahraman Babam dizisi, 14 Haziran Pazartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de izleyicisinin karşısına çıkacak.

KAHRAMAN BABAM KONUSU NEDİR?

Dram ve aksiyonu bir araya getiren hikayesiyle dikkat çeken 'Kahraman Babam' bir baba kızın duygu yüklü hikayesini ekranlara getiriyor.

Öte yandan kahraman itfaiyecilerin zorlu mücadelelerini de ele alan dizi, aksiyon dolu sahnelere imza atmaya hazırlanıyor.

KAHRAMAN BABAM OYUNCULARI KİMLER?

Senaryo süpervizörlüğünü Sema Ergenekon'un üstlendiği, Kahraman Babam dizisinde, Sevgi Yılmaz, Devrim Yıldız Özdemir ve Bahar Kaya'nın kalemi, Osman Kaya'nın rejisiyle buluşuyor.

'Kahraman Babam'ın oyuncu kadrosunda; Görkem Sevindik, Nilay Deniz, Ushan Çakır, Fatih Al, Tuğçe Altuğ, Deniz Hamzaoğlu, Aslı Orcan, Toprak Sağlam, Sümeyye Aydoğan, Ebrar Alya Demirbilek, Burak Berkay Akgül, Timur Ölkebaş, Gürberk Polat, Efekan Can, Melisa Akman, Uğur Arda Başkan, Hakan Altıner, Gamze Demirbilek, Yaşar Aydınlıoğlu, Mehmet Mehmetof, Kağan Uluca ve Tuğçe Karabayır gibi birçok önemli isim yer alıyor.