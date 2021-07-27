Kahraman Babam dizisi neden yok, bitti mi? Ekran macerası kısa sürdü

Kısa bir süre önce ekranlarda yerini alan Kahraman Babam dizis, final kararı almasıyla seyircilerini üzdü. Peki Kahraman Babam neden bitti? İşte ayrıntılar...

Kırmızı Kamyon olarak yayın hayatına başlayan Kahraman Babam dizisi 8. bölümüyle final kararı aldı.

Başrollerinde Görkem Sevindik, Nilay Deniz gibi isimlerin yer aldığı Kahraman Babam dizisinin neden final yaptığı izleyicilerin merak konusu oldu.

Yeni bölümü göremeyen takipçiler, "Kahraman Babam final mi yaptı? Kahraman Babam neden bitti?" gibi soruları araştırıyor.

İşte final kararı nedeni ve ayrıntılar...

KAHRAMAN BABAM DİZİSİ BİTTİ Mİ?

Kırmızı Kamyon adıyla mart ayında Show TV ekranlarında izleyicilerle buluşan dizi, ilk bölümünün yayınlanmasının ardından Kırmızı Kamyon adı Kahraman Babam adıyla değiştirilmişti.

Başrolde oynayan, Görkem Sevindik cesur itfaiyeci rolünde sevenleriyle buluşmuştu.

Pazartesi akşamları izleyicisi ile buluşan Kahraman Babam dizisi 7. bölümün yayınlanmasının ardından 8. bölümün final bölümü olacağı sevenlerine duyurdu.

KAHRAMAN BABAM NEDEN FİNAL YAPTI?

Show TV ekranlarında yayınlanan dizi istenilen reytingler elde edemediği için final kararının alındığı açıklamasını yaptı. Final bölümü olarak son bölümün 26 Temmuz Pazartesi günü Show TV ekranlarında sevenleri ile son kez buluştu.