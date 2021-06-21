Show TV'nin 10. Ev imzalı yeni dizisi Kahraman Babam'da Ömrüm karakterine hayat veren Ebrar Alya Demirbilek'in kim olduğu merak ediliyor. Peki Kahraman Babam'ın Ömrüm'ü Ebrar Alya Demirbilek kimdir?

Yönetmen koltuğunda Osman Kaya'nın oturduğu, senaryosunu ise Sevgi Yılmaz, Devrim Yıldız Özdemir ve Bahar Kaya'nın kaleme aldığı Kahraman Babam dizisi, bu akşam 2. bölümüyle ekranlara geliyor.

Daha önce, ATV ekranlarında yayımlanan ve yakın bir tarihte final yapan Hercai dizisinde rol alan Ebrar Alya Demirbilek, Kahraman Babam dizisinde, Uğur ve merhume karısı Nilüfer'in kızı Ömrüm karakterine hayat veriyor.

İzleyiciler, oldukça başarılı performans sergileyen Ebrar Alya Demirbilek'in yaşını merak ediyor. Kahraman Babam Ebrar Alya Demirbilek kimdir, kaç yaşında? sorularına yanıt aranıyor.

Peki, Kahraman Babam'ın Ömrüm'ü Ebrar Alya Demirbilek kimdir, kaç yaşında? İşte Ebrar Alya Demirbilek hakkında bilgiler...

KAHRAMAN BABAM ÖMRÜM KARAKTERİ HAKKINDA

Uğur'un kızı olan Ömrüm, annesinin ölümünün ardından annesinin ailesiyle yaşamaya başlar. Yengesi Zehra tarafından çok sahiplenilen Ömrüm, Zehra'nın kendisine yaptığı psikolojik baskıdan etkilenerek babasına her yaklaştığında annesinin çok üzüldüğüne inanır.

Zehra'nın manipülasyonlarıyla babasından uzak durmaya çalışan küçük kız, dayısı Cem'e ve yengesi Zehra'ya çok düşkündür.





EBRAR ALYA DEMİRBİLEK KİMDİR?

30 Eylül 2013 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Ebrar Alya Demirbilek, daha 3 aylıkken televizyon hayatına adım atmıştır.

Hayat Dediğin, Yalan Dünya, Sen Benimsin, Meleklerin Aşkı gibi dizilerde yer alan Demirbilek, ''Vecihi Hür Kuş'' adlı sinema filminde boy göstermiş ve birçok reklam filminde de oynamıştır.

Show TV’de yayımlanan Çocuktan Al Haberi isimli programda yer alan Demirbilek, 46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde en iyi çocuk oyuncu ödülüne layık görülmüştür.

Atv ekranlarında yayımlanan Hercai dizisinde Gül Şadoğlu karakterine hayat veren küçük oyuncu, şimdilerde Kahraman Babam dizisinde Ömrüm Eser karakterine hayat vermektedir.

ROL ALDIĞI DİZİLER