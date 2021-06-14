Kahraman Babam'ın Yonca'sı Nilay Deniz kimdir? Nilay Deniz'in biyografisi..

Show TV'nin 10. Ev imzalı yeni dizisi Kahraman Babam'da Yonca karakterine hayat veren Nilay Deniz'in kim olduğu merak ediliyor. Peki Kahraman Babam'ın Yonca'sı Nilay Deniz kimdir? İşte biyografisi..

Yönetmen koltuğunda Osman Kaya'nın oturduğu, senaryosunu ise Sevgi Yılmaz, Devrim Yıldız Özdemir ve Bahar Kaya'nın kaleme aldığı Kahraman Babam dizisi, bu akşam Show TV ekranlarında görücüye çıkıyor.

Aşk Yeniden, Çatı Katı Aşk ve Ateşböceği gibi pek çok yapımda rol alan Nilay Deniz, Kahraman Babam dizisinde 'Yonca' karakterine hayat veriyor.

Nilay Deniz'in hayatını merak eden izleyiciler, Kahraman Babam Yonca kimdir? Nilay Deniz kaç yaşında, evli mi? sorularına yanıt arıyor.

Peki, Kahraman Babam'ın Yonca'sı Nilay Deniz kimdir? İşte Nilay Deniz hakkında bilgiler...

KAHRAMAN BABAM YONCA KARAKTERİ

İşini hep ön planda tutan Yonca, adli psikolog olarak Uğur ve Cem'in davasına atanır ve Ömrüm'ün kiminle yaşaması gerektiğine dair detaylı bir çalışma yürütmeye başlar. Bu davaya atanması genç kadının hayatını tamamen değiştirecektir.

NİLAY DENİZ KİMDİR?

3 Mayıs 1993 tarihinde Aydın'da dünyaya gelen Nilay Deniz'in tam adı Kıymet Nilay Deniz'dir. Annesinin isteği ile oyuncu olan Deniz oyunculuk eğitimi almıştır ve babası da oyuncudur.

''Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi'' dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Nilay Deniz, ardından Ah Neriman, Güneşi Beklerken, 20 Dakika, Mor Menekşeler, Hayata Beş Kala, Aşk Yeniden, Dayan Yüreğim ve Ateşböceği dizilerinde rol almıştır.

Son olarak ''Çatı Katı Aşk'' dizisinde Yasemin karakterini canlandıran güzel oyuncu, 2017 yılında Görüntü Yönetmeni Erçin Karabulut ile evlenmiştir. 1.72 metre boyunda olan Nilay Deniz, boğa burcudur.

NİLAY DENİZ'İN ROL ALDIĞI YAPIMLAR